Halk TV Ekonomi Son dakika | DDK harekete geçti! Fon skandalında kim, hangi işlemi yaptı? İnceleme başlatıldı

Son dakika | DDK harekete geçti! Fon skandalında kim, hangi işlemi yaptı? İnceleme başlatıldı Son dakika... Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun, Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim başlatıldığını duyurdu. Kimin ne işlem yaptığı incelenecek.