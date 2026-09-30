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Halk TV Ekonomi Son dakika | DDK harekete geçti! Fon skandalında kim, hangi işlemi yaptı? İnceleme başlatıldı

Son dakika | DDK harekete geçti! Fon skandalında kim, hangi işlemi yaptı? İnceleme başlatıldı

Son dakika... Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu'nun, Erdoğan'ın talimatıyla sermaye piyasasındaki yatırım fonu işlemlerine yönelik inceleme ve denetim başlatıldığını duyurdu. Kimin ne işlem yaptığı incelenecek.

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Son dakika | DDK harekete geçti! Fon skandalında kim, hangi işlemi yaptı? İnceleme başlatıldı
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Fon skandalında yeni bir gelişme yaşandı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Salih Tanrıkulu, sermaye piyasalarındaki gelişmelere ilişkin açıklama yaparak inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

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Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Salih Tanrıkulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleriyle denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Tanrıkulu, sosyal hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır."

İncelemelerde kimin piyasalarda hangi işlemi yaptığının belirlenmesi bekleniyor.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Fon Skandalı Recep Tayyip Erdoğan
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