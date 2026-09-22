Borsada manipülasyon soruşturması: 11 kişi gözaltına alındı, 3 kişi aranıyor
SPK'nın başvurusu üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Aztek Teknoloji pay piyasasındaki manipülatif paylaşımlara yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli gözaltına alındı. 3 kişi ise aranıyor.
Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) yazılı başvurusu üzerine harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasında manipülasyon yapıldığı iddiasıyla soruşturma başlattı.
Belirlenen adreslere eş zamanlı baskın düzenleyen emniyet güçleri 11 şüpheliyi gözaltına alırken, firari durumdaki 3 kişinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI DÜĞMEYE BASTI
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, sanal medya hesapları üzerinden 4 Mayıs 2023 ile 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş. pay piyasasına yönelik manipülatif paylaşımlar yapıldığı tespit edildi. Piyasa dolandırıcılığı suçlamasıyla yürütülen soruşturma çerçevesinde şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendiği ve 11 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.