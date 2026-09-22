Son Dakika | MASAK tarafından 2 milyarlık işlemi engellenen Hedef Yatırım'dan açıklama

MASAK tarafından 2 milyar TL'lik swap işlemi durdurulan Hedef Yatırım Bankası A.Ş., hakkında çıkan haberlere ilişkin kamuoyu duyurusu yaptı. Banka, bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddiaların tamamen asılsız olduğunu öne sürdü.

ŞİRKETTEN YALANLAMA

Hedef Yatırım Bankası A.Ş., kamuoyu duyurusunda, "Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın 'yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği' yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır." ifadelerine yer verdi. Banka, söz konusu işlemin olağan hazine faaliyetleri kapsamında gerçekleştirildiğini vurguladı. Açıklamada, işlemin İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile yapıldığı belirtildi.

İŞLEMİN MAHİYETİ

Bankanın açıklamasının devamında şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu işlem, Bankamızın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemidir."

PARA TRANSFERİ YURT İÇİ HESABA İDDİASI

Açıklamada, ödenen TL tutarın yurt dışına değil, Swissquote'un Türkiye'deki muhabir banka hesabına aktarıldığı bildirildi. Banka, "Karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi söz konusu değildir." ifadelerini kullandı.

Şirketin açıklamasının tamamı ise şöyle:

"Bazı basın, yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Bankamızın "yurt dışına 2 milyar TL transfer etmek istediği" yönünde yer alan haberler tamamen asılsızdır.

Söz konusu işlem, Bankamızın olağan hazine faaliyetleri kapsamında İsviçre merkezli Swissquote Bank Ltd. ile gerçekleştirdiği aynı gün valörlü ve karşılıklı bir USD/TRY döviz swapı (FX Swap) işlemidir.

İşlemin Mahiyeti: Bankamız, 2 milyar TL ödemesi karşılığında aynı gün Takasbank nezdindeki hesabına geçmek üzere yaklaşık 40,9 milyon USD satın almaktadır.

Para Transferi Yurt İçi Hesabadır: Ödenen TL tutar yurt dışına değil, Swissquote’un Türkiye’deki muhabir banka hesabına aktarılmaktadır. Karşılıksız bir fon çıkışı veya yurt dışına para transferi söz konusu değildir.

Operasyonel Süreç: Hazine işlemlerinde TL ve döviz bacaklarının gün içinde farklı zamanlarda sisteme girilmesi veya hesaplara geçmesi bankacılık operasyonlarının olağan bir parçasıdır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

NE OLMUŞTU

Edinilen bilgilere göre, Hedef Yatırım Bankası'nın İsviçre merkezli finansal kuruluş Swissquote ile gerçekleştirmek istediği işlem tespit edilmişti. Bankanın, 40,9 milyon dolar karşılığında Swissquote'un Akbank'taki muhabirlik hesabına 2 milyar lira göndermek istediği belirtilmişti. Söz konusu işlemin bir swap işlemi olduğu kaydedilmişti. İşleme ilişkin süreçte paranın henüz ilgili hesaba ulaşmadığı belirlenmiş, BDDK'nın söz konusu tutarın hesaba henüz geçmediğini bildirdiği aktarılmıştı. 40,9 milyon dolarlık swap işlemi, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından durdurulmuştu.