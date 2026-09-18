Son dakika | Bakan Kurum duyurdu: TOKİ'ye olan borçlara yüzde 25 indirim
Bakan Murat Kurum, İstanbul’daki konut kuralarında borcunu kapatmak isteyenlere yüzde 25 indirim yapılacağını duyurdu. İşte Kurum'un açıklamalarının ayrıntıları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İstanbul'daki "İstanbul'da Büyük Dönüşüm" projesi kapsamında gerçekleştirilen 1.642 konutun kura çekiminde önemli açıklamalarda bulundu.
Bakan Kurum, borcunu kapatmak isteyen hak sahiplerine yönelik indirim haberi vererek, "Borcunu kapatanlara yüzde 25 indirim yapacağız" dedi.
İSTANBUL'UN ÜÇ FARKLI BÖLGESİNDE KURALAR ÇEKİLDİ
Bakan Murat Kurum'un törendeki açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde sıralandı:
"Size rezerv konutlarının anahtarlarını teslim ederken kentsel dönüşümde destan yazacağız demiştik. Hamdolsun verdiğimiz sözü tuttuk. Dönüşümden Türkiye'nin ilk Basketbol Gelişim Merkezi'ni hayata geçirdik. Bugün de Zeytinburnu Merkezefendi Mahallemizde, Maltepe'de, Gaziosmanpaşa'da kentsel dönüştürdüğümüz yuvaların kuralarını çekiyoruz. 1642 konut demek 10 bin İstanbulluya dokunmak demek. İstanbul'un güvenli geleceğine 3 büyük imza atıyoruz.
Hamdolsun hep birlikte Merkezefendi'nin 524 yuva için kura içiyoruz. Maltepe'de İETT bloklarında 423 konutun, G.O. Paşa'da Yıldıztabya'da 665 konutun kuralarını çekiyoruz.
İstanbul'da bitirdiğimiz her projenin vatandaşımızı deprem felaketinden koruduğunu biliyoruz. Ancak Türkiye'de deprem riskinin bitmediğini biliyoruz. Türkiye'de 2.7 milyon bağımsız bölümü dönüşüm kapsamına aldık. 2 dönüşümden birini İstanbul'da yaptık.
TOKİ'den evini iş yerini alan vatandaşlar için ödeme kampanyası başlatıyoruz. 22 Eylül-19 Ekim tarihleri arasında borcunun tamamını kapatan vatandaşlarımıza yüzde 25 indirim yapacağız."