Son dakika | ABD'den veri geldi altın tırmanmaya başladı

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olan gıda ve enerji hariç çekirdek kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksi, ağustos ayında aylık yüzde 0,2, yıllık ise yüzde 3 yükseldi.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, ağustosta aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 3,4 arttı.

Piyasa beklentisi kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde aylık artışın yüzde 0,4 olması yönündeydi. Çekirdek kişisel tüketim harcamaları için ise aylık beklenti yüzde 0,3 seviyesindeydi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi, Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) tercih ettiği enflasyon göstergesi olarak takip ediliyor. Endeks, 2021'den bu yana Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası'nın (Fed) yüzde 2'lik hedefinin üzerinde seyrediyor.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ

Amerika Birleşik Devletleri'nde çekirdek kişisel tüketim harcamaları verisinin beklentilerin altında gelmesinin ardından altın fiyatı yükseldi. Altın, 30 Eylül 2026'da bir önceki güne göre yüzde 0,7 artarak 4.200 doların üzerinde işlem gördü.

Gram altın ise 6 bin 630 liraya kadar yükseldi.