Şimşek duyurdu: Avrupa ortak ödeme sistemi SEPA için başvuru yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye-AB Yüksek Düzeyli Ekonomik diyalog toplantısının tamamlanmasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Şimşek, gerçekleştirilen temaslarda güncellenmiş ve modernize edilmiş bir Gümrük Birliği modelinin, yatırımcı çevreleri ile ekonomik paydaşlara çok yönlü katkılar sunacağını ifade etti.

VİZE VURGUSU

Ekonomik entegrasyon süreçlerine değinen Bakan Şimşek, Sanayi Hızlandırma Yasası teklifini de heyetler arasında detaylıca değerlendirme fırsatı bulduklarını aktardı. Şimşek, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere asıl ivmeyi kazandıracak temel unsurlardan birinin vize serbestisi olacağını dile getirdi.

SEPA İÇİN RESMİ ADIM ATILDI

Mevcut ekonomik yapıları çok daha rekabetçi, küresel şoklara karşı ise daha dirençli bir pozisyona taşımayı hedeflediklerini belirten Bakan Şimşek, bu stratejik vizyonun bir parçası olarak Türkiye'nin Single Euro Payments Area (SEPA) üyeliğine dahil olabilmesi amacıyla hazırlanan resmi niyet mektubunun ilgili AB makamlarına iletildiğini bildirdi.

SEPA NEDİR, NE İŞE YARAR?

Single Euro Payments Area (SEPA), Türkçe açılımıyla Avrupa Tek Ödeme Alanı, Avrupa genelinde avro cinsinden yapılan elektronik fon transferlerini tıpkı bir ülke içindeki yerel ödemeler kadar kolay, hızlı ve güvenli hale getirmeyi amaçlayan bir entegrasyon sistemidir.

Şu anda tüm AB üyesi ülkelerin yanı sıra birlik dışından İzlanda, Norveç, İsviçre ve Birleşik Krallık gibi devletlerin de dahil olduğu bu ödeme ağı, sınır ötesi para transferlerindeki yüksek komisyon ücretlerini ve günlerce süren işlem sürelerini ortadan kaldırmaktadır.

Türkiye'nin bu sisteme dahil edilmesi durumunda; yurt dışı ile iş yapan işletmeler, ihracatçılar ve Avrupa'da yakını bulunan milyonlarca tüketici, avro bazlı para gönderme veya alma işlemlerini çok daha düşük maliyetlerle ve saatler içinde gerçekleştirebilecektir.