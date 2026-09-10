Sigorta ve emeklilik sisteminde yeni dönem! 'Yeniden tasarlıyoruz' diye açıkladı

Orta Vadeli Program'da yer alan yeni düzenlemelerle KOBİ’lerin ticari alacak risklerinin azaltılacağı ve afet risklerinin geniş sigorta koruması altına alınacağı duyurulurken; Bireysel Emeklilik Sistemi ve Otomatik Katılım Sistemi'nde de değişiklikler yapılacağı bildirildi.

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Davut Menteş, afet risklerinin daha geniş sigorta koruması altına alınacağını ve KOBİ'lerin ticari alacak risklerinin azaltılacağını bildirdi.

Menteş, “Devlet Destekli Alacak Sigortası ürününü KOBİ’ler için tahsilat güvencesi ve finansmana erişim aracı olarak yeniden tasarlıyoruz” dedi.

SİGORTA VE EMEKLİLİK SİSTEMİNDE YENİ DÖNEM

2027-2029 dönemini kapsayan Orta Vadeli Program’da (OVP) sigorta ve özel emeklilik alanında bir dizi adım atılacak. Programa göre, yurt içi tasarrufların ve tasarruf bilincinin artırılması amacıyla finansal okuryazarlık yaygınlaştırılırken, uzun vadeli tasarruf araçları geliştirilecek.

Bu kapsamda, Bireysel Emeklilik Sistemi’ndeki (BES) standart emeklilik yatırım fonları, katılımcıların birikimleri için daha fazla katma değer üretecek şekilde yeniden tasarlanacak.

Otomatik Katılım Sistemi’nde ise fon çeşitliliği, katılımcıların farklı risk algısı ve tercihlerini dikkate alacak şekilde artırılacak. Kesintilerin sadeleştirilmesini sağlayacak düzenlemeler yapılacak. Sistemin cazibesi artırılarak fon tutarı ve katılımcı sayısında artış sağlanacak. Bununla birlikte, yatırım fonlu ve birikimli hayat sigortaları da yaygınlaştırılacak.

ZORUNLU AFFET SİGORTASI

Öte yandan, kamu harcamalarında etkinliğin artırılması hedefi kapsamında tüm afet tehlikelerini kapsayacak zorunlu afet sigortası mekanizması geliştirilerek yaygınlaştırılacak. Afet sigortası beyan ve ödemesinin etkin takibi sağlanacak. KOBİ’lerin vadeli satışlardan kaynaklanan tahsilat risklerinin azaltılması ve işletme sermayesi ihtiyaçlarının desteklenmesi amacıyla Devlet Destekli Alacak Sigortası uygulamasının etkinliği de artırılacak.

SEDDK Başkanı Davut Menteş, Zorunlu Deprem Sigortası’nın deprem riskine karşı temel bir güvence sağladığını dile getirerek yeni dönemde bu yapıyı, orman yangınlarından sel baskınlarına kadar her türlü afeti kapsayacak şekilde Zorunlu Afet Sigortası’na dönüştürmeyi hedeflediklerini anlattı.

OKS’DE HAYAT STRATEJİSİ ODAKLI YENİ BİR YAPI KURGULANDI

OKS’de yapılması planlanan değişikliklere ilişkin ise Menteş, “OKS’de herhangi bir fon tercihinde bulunmayan katılımcıların birikimlerinin yönlendirildiği standart fon emeklilik fonu uygulamasının yerine hayat stratejisi odaklı yeni bir yapı kurgulandı.

Gönüllü BES tarafından yer alan fonların Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım Platformu (BEFAS) üzerinden otomatik katılım tarafında da sunulması yoluyla fon çeşitliliğinin artırılması hedeflendi. Böylece katılımcılar birikimlerini kendi risk algıları, tercihleri ve emeklilik hedefleri doğrultusunda daha geniş bir fon seçeneği içerisinde değerlendirebilecek” ifadelerini kullandı.