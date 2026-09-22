Sıfır model araçlarla yola çıkmıştı: Seyahat firması resmen iflas etti

Geçtiğimiz mayıs ayında 2026 model araçlarla sefere başlayan HFH Bosfor Seyahat, artan maliyetler ve ekonomik baskılar nedeniyle sektörde tutunamayarak ağustos ayı itibarıyla seferlerine son verdi.

YÜKSELEN YAKIT FİYATLARI BELİNİ BÜKTÜ

Yükselen yakıt fiyatları, yedek parça masrafları, servis hizmeti ücretleri, otogar giriş-çıkış ücretleri, otoyol maliyetleri, hızla artan hızlı tren seferleri, otogarlara verilen servis hizmetleri ve giderek yükselen ikram ücretleri otobüs sektörünü çıkmaza soktu.

NTV'nin haberine göre yeterli sayıda yolcu bulamayan otobüs firmaları seferlerini zararına yapmaya başlarken, kısa süre içinde operasyonlarını sürdüremez hale geldi.

Ege Bölgesi'ne çalışan firma İzmir'den Aydın'a ve Marmaris'ten Altınoluk'a kadar birçok farklı noktaya sefer düzenliyordu. Öte yandan sıfır otobüs fiyatları markasına göre değişiklik göstermekle birlikte 18 milyon lira ile 29 milyon lira arasında seyrediyor ve yapılan devasa yatırımların geri dönüşü uzun yıllar alabiliyor.