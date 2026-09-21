İflas koruması istemişti: Türkiye'nin dev otobüs firması için kesin karar verildi

1975 yılında faaliyetlerine başlayan ve Yunanistan’dan Karadeniz’e uzanan geniş bir coğrafyada çeşitli güzergâhlarda yolcu taşımacılığı seferleri düzenleyen Kale Seyahat’in konkordato (iflas koruması) sürecinde yeni bir hukuki gelişme yaşandı.

Tekirdağ Asliye Ticaret Mahkemesi, Kale Seyahat’in de aralarında bulunduğu 6 şirket ve bir gerçek kişi için daha önce tanınan geçici konkordato mühleti süresini bir yıllık kesin mühlete çevirdi.

KESİN MÜHLET VERİLEN 6 ŞİRKET

Mahkemenin hükme bağladığı kararda yer alan isimler ve tüzel kişilikler kamuoyuyla paylaşıldı. Buna göre kesin mühlet verilen yapıların listesinde Cemal Alirıza Çelebi, Bayraktar Saray Petrolcülük Sanayi Ticaret Limited Şirketi, Çelebiler Turizm Otomotiv ve Üst Yapı Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Grandtur Turizm ve Organizasyon Hizmetleri Ticaret Limited Şirketi, Kale Express Seyahat Limited Şirketi ve Kale Otobüs Seyahat Anonim Şirketi yer aldı.

KALE SEYAHAT’İN KONKORDATO DAVASINDA DURUŞMA TARİHİ BELLİ OLDU

Yargı makamı, konkordatonun tasdikine ilişkin dava sürecinin duruşma tarihini de netleştirdi.

Açıklanan takvime göre duruşma, 15 Aralık 2026 tarihinde saat 15.50'de gerçekleştirilecek. Söz konusu şirketlerin konkordato sürecine ilişkin nihai değerlendirmenin ve karar aşamasının, mahkemenin yürüteceği kapsamlı incelemeler sonucunda şekilleneceği kaydedildi.