PPK özeti yayımlandı: Enflasyon ara hedeflerinde sapma olursa para politikası sıkılaşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim 2025 tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) Toplantı Özetini yayımladı. TCMB, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 40,5’ten yüzde 39,5’e indirdiğini hatırlatarak, dezenflasyon sürecinin “tedbirli ve veri odaklı” şekilde sürdürüleceğini vurguladı.

KÜRESEL BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Raporun küresel ekonomik görünüme ilişkin bölümünde, ticaret politikalarındaki belirsizliğin yüksek seviyelerde seyrettiği ve buna karşın 2025 yılı küresel büyüme tahminlerinde sınırlı bir iyileşme görüldüğü belirtildi. Artan korumacılık ve jeopolitik riskler nedeniyle küresel büyüme görünümünde aşağı yönlü risklerin güçlendiği ifade edildi.

Ham petrol fiyatlarının baskı altında kalmaya devam ettiği; buna karşın endüstriyel ve değerli metal fiyatlarındaki artış nedeniyle enerji dışı emtia fiyatlarının yükseldiği kaydedildi.

TL MEVDUAT FAİZİ YÜZDE 48,5’E GERİLEDİ

PPK özetine göre, Türk lirası (TL) mevduat faizleri 17 Ekim haftası itibarıyla yüzde 48,5 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde, TL ticari kredi faizleri yüzde 47,9, ihtiyaç kredisi faizleri yüzde 62,7, konut kredisi faizleri yüzde 37,9, taşıt kredisi faizleri yüzde 36,3 oldu.

12 Eylül’den bu yana TCMB brüt uluslararası rezervleri 20,6 milyar dolar artarak 198,4 milyar dolara çıktı. Türkiye’nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 267 baz puan seviyesinde yatay seyrini sürdürdü.

TALEP KOŞULLARI DEZENFLASYONİST SEVİYEDE

Veriler, iç talebin “dezenflasyon süreciyle uyumlu düzeyde seyrettiğini” gösterdi. PPK metninde, tüketim artışının yavaşladığı; otomobil ve beyaz eşya satışlarının gerilediği, imalat sanayinde ise faaliyetin zayıf seyrettiği vurgulandı.

CARİ AÇIK 18,3 MİLYAR DOLARA GERİLEDİ

Ağustos ayında cari işlemler dengesi 5,5 milyar dolar fazla verdi. 12 aylık birikimli cari açık 0,6 milyar dolar azalarak 18,3 milyar dolar seviyesine geriledi. Seyahat gelirlerinin 58,1 milyar dolara ulaşması, hizmetler dengesindeki fazlayı destekledi.

ENFLASYONDA YÜKSELİŞ: GIDA FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Tüketici fiyatları eylül ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık enflasyon yüzde 33,29’a yükseldi. Gıda fiyatlarının bu artışta belirleyici olduğu, kuraklık ve tarımsal arz sorunlarının gıda enflasyonunu yukarı çektiği belirtildi.

Eylül ayında özellikle sebze, beyaz et, yumurta, süt ürünleri ve kuruyemiş fiyatlarında artış yaşandığına dikkat çekildi.

HİZMET ENFLASYONU ATALETİNİ KORUYOR

PPK metninde, hizmet sektöründeki fiyatlama davranışlarının hâlâ güçlü bir atalete sahip olduğu ve bu durumun dezenflasyon sürecini yavaşlattığı ifade edildi. Okula dönüş döneminin etkisiyle eğitim, ulaşım ve konaklama hizmetlerinde fiyat artışları gözlendi.

BEKLENTİLERDE YUKARI REVİZYON

Ekim ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne göre, yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 31,8’e, 2026 sonu beklentisi ise yüzde 22,1’e yükseldi.

POLİTİKA DURUŞU: “VERİ ODAKLI VE İHTİYATLI”

TCMB, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikasını sürdüreceğini yineledi:

“Kurul, enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin biçimde ayrışması durumunda para politikası duruşunu sıkılaştıracaktır.”

Banka ayrıca, parasal aktarım mekanizmasının gerektiğinde “ilave makroihtiyati adımlarla” destekleneceğini bildirdi.