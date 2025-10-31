Merkez Bankası duyurdu: Enflasyon raporu açıklanacak

Merkez Bankası duyurdu: Enflasyon raporu açıklanacak
Yayınlanma:
Merkez Bankası, enflasyon raporunu açıklayacağı tarihi duyurdu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-IV’ün tanıtımı kapsamında 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Şimşek enflasyonun sorumlusunu bulduŞimşek enflasyonun sorumlusunu buldu

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre toplantı, İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB Yerleşkesinde fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.

TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK

2024/02/03/fatih-karahan.jpg

Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı, TCMB’nin resmî internet sitesi, X (Twitter) ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.

ENFLASYON HEDEFİ AÇIKLANACAK

Basın mensupları ile ekonomistlerin toplantıya katılım sağlayabilmeleri için isimlerini 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 14.00’e kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekiyor.

TÜİK tarih vererek duyurdu: Enflasyon hesaplaması değişiyorTÜİK tarih vererek duyurdu: Enflasyon hesaplaması değişiyor

Söz konusu raporda Merkez Bankası enflasyon hedefini de açıklayacak. 3 Kasım Pazartesi günü Ekim ayı enflasyonu açıklanacak.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Galatasaray Göztepe maçına çılgın bahis oynanmış: Kırmızı karta 5.5 milyon lira yatırmışlar
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Özellikle gençlerde yoğun gözlemlendi: Ülkenin beşte biri ruh sağlığı sorunu yaşıyor
Ekonomi
Daha da bozan o değilmiş gibi konuştu! Şimşek gelir adaletini hedefliyormuş
Daha da bozan o değilmiş gibi konuştu! Şimşek gelir adaletini hedefliyormuş
Elektrik faturasında bu rakamın üstüne destek yok!
Elektrik faturasında bu rakamın üstüne destek yok!
Dış ticaret açığı en yüksek seviyede!
Dış ticaret açığı en yüksek seviyede!