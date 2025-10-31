Merkez Bankası duyurdu: Enflasyon raporu açıklanacak
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Dr. Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2025-IV’ün tanıtımı kapsamında 7 Kasım 2025 Cuma günü saat 10.30’da bir bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.
Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruya göre toplantı, İstanbul Finans Merkezi’ndeki TCMB Yerleşkesinde fiziksel ortamda gerçekleştirilecek.
TOPLANTI CANLI YAYINLANACAK
Enflasyon Raporu bilgilendirme toplantısı, TCMB’nin resmî internet sitesi, X (Twitter) ve YouTube hesapları üzerinden canlı olarak yayımlanacak.
ENFLASYON HEDEFİ AÇIKLANACAK
Basın mensupları ile ekonomistlerin toplantıya katılım sağlayabilmeleri için isimlerini 6 Kasım 2025 Perşembe günü saat 14.00’e kadar [email protected] adresine bildirmeleri gerekiyor.
Söz konusu raporda Merkez Bankası enflasyon hedefini de açıklayacak. 3 Kasım Pazartesi günü Ekim ayı enflasyonu açıklanacak.