Piyasalarda çip krizi devam ediyor: ABD borsaları düştü

Haftanın son işlem gününde Wall Street'te negatif bir seyir hâkim oldu. Kapanışta Dow Jones endeksi 400 puanı aşan bir kayıpla yüzde 0,77 düşerek 52.146,42 puana indi. S&P 500 endeksi yüzde 1,01 azalışla 7.457,69 puana, Nasdaq ise yüzde 1,40 kayıpla 25.520,24 puana geriledi.

YAPAY ZEKA ENDİŞELERİ BASKIYI ARTIRDI

Yatırımcıların yapay zeka yatırımlarının sürdürülebilirliğine yönelik endişeleri yeniden öne çıkarken, teknoloji hisseleri üzerindeki baskı arttı. Çinli girişim Moonshot AI'ın, ABD'deki modellerle rekabet edebileceğini duyurduğu yeni yapay zeka modelini tanıtması, sektörde rekabet endişelerini körükledi. Yarı iletken üreticilerinden Nvidia yüzde 2,2, Intel ise yüzde 2 değer kaybetti.

NETFLIX BİLANÇOSU BEKLENTİLERİ KARŞILAMADI

Şirket bilançoları da gündemdeki yerini korudu. Netflix, ikinci çeyrek gelirinin yıllık yüzde 13,4 artarak 12,6 milyar dolara ulaştığını açıklasa da, üçüncü çeyreğe ilişkin gelir ve kar tahminlerinin piyasa beklentilerinin altında kalması nedeniyle hisseleri yüzde 7,3 geriledi.

MAKRO VERİLER VE FED YETKİLİSİNDEN AÇIKLAMALAR

ABD'de sanayi üretimi haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artarken, beklentilerin altında kaldı. Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ise temmuzda 54,4 ile tahminlerin üzerinde gerçekleşti. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, yüksek seyreden enflasyonun daha büyük endişe kaynağı olduğunu belirterek, "Para politikası hedeflerimiz arasında bir çatışma yok. Enflasyon çok yüksek. İş gücü piyasası, benim için maksimum istihdam seviyesine oldukça yakın bir noktada" değerlendirmesinde bulundu.

JEO POLİTİK GELİŞMELER YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

ABD ile İran arasındaki gerilim, enerji piyasaları ve risk iştahı üzerindeki etkisini sürdürürken, jeopolitik gelişmeler yatırımcıların radarından düşmüyor.

(AA)