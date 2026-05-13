Piyasalar için kritik saatler! Merkez Bankası açıklayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan yarın sabah saat 10.30'da 2026'nın ikinci "Enflasyon Raporu"nu açıklayacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası İstanbul Finans Merkezi Yerleşkesi'nde gerçekleştirilecek olan bu kritik toplantı fiziki katılımla yapılacak. Toplantı aynı zamanda şeffaflık gereği kurumun resmi internet sitesinin yanı sıra X ve YouTube hesapları üzerinden de canlı olarak takip edilebilecek.

TAHMİNLER ŞUBAT AYINDA YUKARI ÇEKİLMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Şubat tarihinde paylaştığı yılın ilk raporunda, 2026 sonuna ilişkin enflasyon öngörülerinde değişikliğe gitmişti.

Ekonomideki dalgalanmalar ve maliyet artışları nedeniyle daha önce yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında öngörülen 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı, yüzde 15 ile yüzde 21 seviyesine yükseltilmişti. Kurum, söz konusu dönemde 2026 yılı için belirlediği yüzde 16'lık ara hedefi ise değiştirmeyerek yerinde tutmuştu.

PİYASALAR RAPORA KİLİTLENDİ

Yarınki sunumda bu tahminlerin korunup korunmayacağı veya daha da karamsar bir tabloya evrilip evrilmeyeceği yakından izleniyor.

Yurtiçinde piyasalar Merkez'in enflasyon tahminine kilitlenmiş durumda.

Öte yandan bazı ekonomistler Ortadoğu'daki savaşla birlikte yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle enflasyon hedefinin yukarı yönlü revize edileceğini öngörüyor.