Piyasalar haftanın son gününü yükselişle kapadı: Teknoloji sektörü toparlandı

New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi yüzde 0,83 artışla 51.654,95 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,59 artışla 7.811,54 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,64 kazançla 27.366,17 puana ulaştı. Jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları ve tahvil faizlerinin seyri yatırımcıların odağında yer aldı.

PETROL FİYATLARI 100 DOLARIN ÜZERİNDE KALDI

ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Kasım'daki Kongre ara seçimlerine kadar İran'a saldırı düzenlemeyeceklerini açıklamasının ardından petrol arzına ilişkin endişelerin hafiflemesiyle gerileyen petrol fiyatları, söz konusu endişelerin sürmesiyle yeniden yukarı yönlü bir seyir izledi. Brent petrolün varil fiyatı 100 doların üzerinde kalmaya devam etti.

TRUMP: RUSYA'DAN DİZEL TEDARİKİ ANLAŞMASI

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya'nın ABD ve küresel piyasalara ilk aşamada 300 bin tonun üzerinde, kasım boyunca ilave 500 bin ton ve ardından 1 milyon ton dizel yakıt tedarik etmesi konusunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile anlaştıklarını duyurdu.

TAHVİL FAİZLERİ 2002 ZİRVESİNDEN GERİLEDİ

Tahvil piyasası da yatırımcılar tarafından takip edildi. Hafta içinde 2002'den bu yana en yüksek seviyesini gören ABD'nin 10 yıllık Hazine tahvilinin faizi yüzde 5,24, 30 yıllık tahvilin faizi ise yüzde 5,60 seviyesinde seyretti.

TEKNOLOJİ HİSSELERİ TOPARLANDI, SPACEX ÖNE ÇIKTI

OpenAI'ın yıllıklandırılmış gelirinin daha önce basına yansıyan 68 milyar dolarlık seviyenin altında kaldığına ilişkin haberlerin ardından dün düşüş kaydeden teknoloji hisseleri bugün toparlandı. Söz konusu toparlanmada SpaceX öne çıktı. Şirketin, ABD genelini kapsayan düşük bant frekans spektrumu portföyünü satın almak üzere anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından hisseleri yüzde 1,3 yükseldi. Anlaşmanın, Starlink Mobile'in ABD'de önemli bir mobil operatör haline gelmesinin önünü açması bekleniyor.

AA