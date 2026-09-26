Piyasalar haftanın son günü yükseldi: Ortadoğu'da barış umudu

New York borsasında pozitif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 470 puanın üzerinde değer kazanarak yüzde 0,93 artışla 51.828,62 puana yükseldi. S&P 500 endeksi yüzde 0,51 artışla 7.743,41 puana, Nasdaq endeksi de yüzde 0,48 kazançla 27.068,72 puana çıktı.

ORTADOĞU'DA ANLAŞMA BEKLENTİSİ PİYASALARI DESTEKLEDİ

Ortadoğu'da anlaşma sağlanabileceğine yönelik beklentilerin enerji arzına ilişkin endişeleri hafifletmesi ve yapay zeka hisselerine yönelik iyimserliğin etkisiyle pay piyasalarında pozitif bir seyir izlendi. ABD'li ve İranlı müzakerecilerin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasını sağlayacak kademeli bir anlaşmayı değerlendirdiğine ilişkin haberler, petrol fiyatlarındaki yükselişi frenlerken tahvil piyasalarındaki satış baskısının da bir miktar azalmasına katkıda bulundu. Brent petrolün varil fiyatı gerilemesine rağmen 100 doların üzerinde kalmaya devam etti.

PEZEŞKİYAN'DAN ANLAŞMA MESAJI

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran'ın ABD ile savaş peşinde olmadığını ve müzakereye dayalı bir anlaşma sağlama konusunda istekli olduğunu belirtti. Pezeşkiyan ayrıca, İran ile ABD arasında 17 Haziran'da imzalanan mutabakat zaptına ilişkin "İran, İslamabad Mutabakatı'na dönmenin önemini vurgulamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TAHVİL FAİZLERİ 2004 VE 2007'DEN BU YANA EN YÜKSEK SEVİYEDE

Tahvil piyasasındaki hareketlilik ise devam etti. ABD'nin 10 yıllık tahvil faizinin 2007'den, 30 yıllık tahvil faizinin de 2004'ten bu yana en yüksek seviyesini görmesinin ardından, söz konusu tahvil faizleri sırasıyla yüzde 5,16 ve yüzde 5,48 seviyelerinde dengelendi.

AA