Piyasalar Fed faiz kararının ardından çakıldı

New York borsasında haftanın işlem günü, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı ve tahvil piyasasındaki gelişmelerin etkisiyle negatif bir seyir izlendi. Kapanışta Dow Jones endeksi 1.150 puanı aşan kayıpla yüzde 2,19 düşüşle 51.594,14 puana geriledi. S&P 500 endeksi yüzde 1,52 azalarak 7.316,15 puana, Nasdaq endeksi ise yüzde 1,74 kayıpla 24.442,94 puana indi.

FED FAİZ KARARINI AÇIKLADI

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) iki günlük toplantısının ardından Fed, politika faizini piyasa beklentilerine paralel olarak yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, kararın 3'e karşı 9 oyla alındığı bildirildi. Cleveland Fed Başkanı Beth Hammack, Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ve Dallas Fed Başkanı Lorie Logan, bu toplantıda politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde oy kullandı.

WARSH'DAN ENFLASYON HEDEFİNE BAĞLILIK VAADİ

Fed Başkanı Kevin Warsh, kararın ardından düzenlediği basın toplantısında fiyat istikrarı konusundaki kararlılıklarını yineleyerek enflasyon hedefinde herhangi bir yumuşama olmayacağını ve hedefin yüzde 2 olduğunu belirtti. Warsh, ekonominin son dönemdeki şoklara rağmen dirençli olduğunu ancak enflasyonun halen hedefin üzerinde seyrettiğini ifade etti.

TAHVİL PİYASASINDA HAREKETLİLİK

Fed'in faiz kararı ve Warsh'ın açıklamalarının ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,68 seviyesine yükseldi. Analistler, tahvil piyasasındaki bu hareketliliğin Fed'in enflasyonla mücadelede geride kalabileceğine ilişkin endişeleri yansıttığını belirtti. Yatırımcılar, büyük teknoloji şirketlerinin bilançoları ve Orta Doğu'daki gelişmeleri de yakından takip etti.