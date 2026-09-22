Petrolde yeniden yükseliş başladı

Ortadoğu'da Yemen, Suudi Arabistan ve İran çatışmaları yoğunlaştıkça bölgenin en büyük madeni petrol de yükseliyor.

Gözler barış görüşmeleri ve müzakerelerde ancak yükselişi durdurmaya henüz yetmedi. Özellikle bu hafta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu kapsamında gerçekleşmesi beklenen ABD-İran görüşmeleri yatırımcıları yakında ilgilendiriyor.

Bloomberg HT'nin derlediği habere göre, brent ham petrol yüzde 0,22 artışla varil başına 100,57 dolara yükseldi. Salı günü vadesi dolacak WTI’ın ekim vadeli kontratı ise yüzde 0,02 artışla varil başına 95,80 dolara çıktı.

İRAN-ABD ARASINDAKİ ÇATIŞMALAR BİTENE KADAR YÜKSELİŞ BEKLENİYOR

İran savaşın bitmesi için öncesinde 7 şartını ilettiği medyaya yansımıştı. İran’ın güvenlik yetkilisi Muhsin Rızai, İran’ın hafta sonu müzakerelere yeniden dönmek için arabuluculara şartlarını ilettiğini bildirdi.

İran'ın yönetiminde olan Hürmüz Boğazı petrol fiyatlarını büyük oranda etkiliyor. İki ülke arasında diplomatik temaslar sonrası bir ilerleme kayda geçene kadar fiyatların belirli bir bantta hareket etmesi beklentiler arasında.

ORTADOĞU’DA GERİLİM DEVAM EDİYOR

Ortadoğu’da gerilim, İran destekli Yemen’deki Husilerin Riyad’a ve Yanbu’daki bir Saudi Aramco tesisine saldırdıklarını açıklamasının ardından yüksek seyretmeye devam etti. Husiler ayrıca Suudi Arabistan destekli güçlerin Kızıldeniz kıyısına erişimini kesmeye yönelik çabalarını artırdı.

Üç İranlı kaynak, Suudi Arabistan’ın Pekin’den yardım istemesinin ardından Çin’in Tahran’a Husilerin saldırılarını sınırlamaya yardımcı olması yönünde özel çağrıda bulunduğunu söyledi. Suudi Arabistan’ın bu talebi, grubun askeri operasyonlarında son dönemde yaşanan artışın ardından geldi.

Aramco, Doğu-Batı Petrol Boru Hattı’na yönelik saldırıların ardından Yanbu üzerinden yapılan bazı sevkiyatları durdurmak zorunda kalmasının ardından Hürmüz Boğazı üzerinden petrol ihracatını artırdı.

Tanker takip verilerine göre Saudi Aramco, pazar günü Körfez’de yedi süpertankere yaklaşık 14 milyon varil ham petrol yükledi.