Trump köşeye sıkıştı, diplomasiye dönmek zorunda kaldı! İran savaşında geri adım attı

ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a karşı aylardır sürdürdüğü askeri ve ekonomik baskı politikasında yeni bir aşamaya geçildi. Şubat sonunda ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan savaş altıncı ayını aşarken, Trump bu kez İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan’la görüşmeye hazır olduğunu söyledi.

İran savaşının başında müzakere seçeneğini sert biçimde reddeden Trump’ın, bugün gelinen noktada doğrudan İran Cumhurbaşkanı ile görüşme ihtimalini gündeme getirmesi dikkat çekti. Reuters’a göre Trump, Pezeşkiyan’ın Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için New York’ta bulunacak olması nedeniyle görüşmeye açık olduğunu belirtti. Aynı dönemde petrol fiyatlarında diplomasi beklentisiyle düşüş yaşanması da piyasaların Washington-Tahran arasında yeni bir temas ihtimalini yakından izlediğini gösterdi.

SAVAŞ UZADIKÇA WASHINGTON'IN HESABI AĞIRLAŞTI

28 Şubat’ta başlayan operasyonun ilk aşamasında Washington’ın hedefi İran’ın füze kapasitesini zayıflatmak ve nükleer programını ortadan kaldırmak olarak açıklanmıştı. Trump savaşın ilk dönemlerinde İran’la müzakere etmeye ihtiyaç olmadığını savunurken, mart ayında Reuters’a yaptığı açıklamalarda savaşın İran’da askeri kapasite ve yönetim yapısı ortadan kaldırılıncaya kadar sürebileceği mesajını vermişti.

Trump daha sonra savaşın temel hedeflerine kısa sürede ulaşılacağını savundu. Ancak çatışma aylar boyunca devam etti ve İran ile ABD arasında haziranda varılan geçici mutabakat da kısa süre içinde çöktü.

HUSİLER DE DEVREYE GİRDİ

Eylül ayına gelindiğinde ise Washington’ın önündeki tablo daha karmaşık hale geldi. İran tamamen geri adım atmadı, Hürmüz Boğazı üzerindeki gerilim sona ermedi, savaş bölgeye yayıldı ve Yemen’de İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a yönelik saldırıları yeni bir cephe oluşturdu. Reuters, tarafların aylardır süren bir çıkmazın içinde olduğunu ve çatışmanın bölgesel bir enerji krizini derinleştirdiğini bildirdi.

ABD’NİN MÜHİMMAT STOKLARI ALARM VERMEYE BAŞLADI

Savaşın Washington açısından en dikkat çekici sonuçlarından biri ise mühimmat stokları oldu.

Axios’un aktardığı değerlendirmelere göre İran savaşı ABD’nin özellikle füze savunma sistemleri ve uzun menzilli hassas mühimmat stokları üzerindeki baskıyı ciddi biçimde artırdı. CSIS hesaplamalarına göre 27 Temmuz itibarıyla ABD’nin Patriot PAC-3 MSE önleyicilerinden 840’tan azı kalmış olabilir. Savaş boyunca yaklaşık 1.000 ila 1.400 Patriot füzesinin kullanıldığı tahmin ediliyor.

Daha da dikkat çekici olan ise uzun menzilli saldırı sistemlerindeki durum.

Reuters’ın daha önce aktardığı ve Axios’un derlediği verilere göre ABD, İran savaşında ATACMS ve PrSM füzelerinin küresel stoklarının neredeyse tamamını kullanmış durumda. Tomahawk stoklarının savaş öncesi seviyelere dönmesinin ise yıllar sürebileceği hesaplanıyor. Axios, bazı mühimmatların savaş öncesi seviyelerine ancak 2028-2031 döneminde dönebileceği değerlendirmesine yer verdi.

Trump yönetimi bu stokların kritik ölçüde azaldığı iddialarını reddetse de, mühimmat üretiminin artırılmasının zaman aldığı konusunda Washington’da ciddi bir tartışma bulunuyor.

SAVAŞIN FATURASI 38 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Savaşın askeri maliyetinin yanı sıra ABD bütçesine getirdiği yük de büyüyor.

ABD Kongresi Bütçe Ofisi’nin (CBO) verilerine göre savaşın 1 Ağustos itibarıyla ABD’ye maliyeti yaklaşık 38 milyar dolara ulaştı. CBO, maliyetin ayda yaklaşık 3 milyar dolar daha artabileceğini hesapladı.

Pentagon da mühimmat stoklarını yenilemek için yaklaşık 90 milyar dolarlık acil kaynak talep etti. CBO ayrıca mevcut mühimmat açığının ABD’nin gelecekteki olası çatışmalara, özellikle de Çin’le yaşanabilecek bir savaşa hazırlığını etkileyebileceği uyarısında bulundu.

Bu tablo, Trump’ın önündeki sorunu yalnızca İran’la sınırlı bir savaş olmaktan çıkarıyor. Uzayan savaş, ABD’nin mühimmat kapasitesinden bütçesine, enerji piyasalarından küresel askeri hazırlıklarına kadar genişleyen bir maliyet oluşturuyor.

HÜRMÜZ'DE ZAFER İLAN EDİLDİ VE KRİZ BİTMEDİ

Washington’ın savaş boyunca en fazla önem verdiği başlıklardan biri Hürmüz Boğazı oldu.

Axios, ABD ordusunun son aylarda boğazdaki İran etkisini önemli ölçüde azalttığını ve mayın temizleme ile gemilere refakat operasyonları sayesinde geçişlerin yeniden arttığını bildirdi. ABD'li yetkililer, son haftalarda güney kanaldan geceleri 20-30 tankerin geçebildiğini ve günlük petrol taşımacılığının 9-10 milyon varile ulaştığını savundu. Ancak petrol uzmanları ve tanker takip şirketleri bu rakamların ihtiyatla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Trump da ağustos sonunda Axios’a Hürmüz için, "açık" mesajı vermiş ve İran’ın ABD’nin baskısı karşısında geri çekildiğini savunmuştu. Ancak aynı haber, boğazdaki trafiğin hâlâ savaş öncesi seviyelerin oldukça altında olduğunu ve ticari gemilerin güvenliği konusunda soru işaretlerinin sürdüğünü ortaya koydu.

PETROL FİYATLARI TRUMP İÇİN BASKI UNSURU

Savaşın küresel ekonomideki en önemli etkilerinden biri enerji fiyatları oldu. Hürmüz’deki kesintiler ve bölgedeki saldırılar petrol piyasasında ciddi risk primi oluşturdu.

Ancak 21 Eylül itibarıyla piyasalar diplomasi ihtimaline farklı tepki verdi. Reuters, Trump’ın Pezeşkiyan’la görüşmeye açık olduğu haberlerinin ardından Brent petrolün 101,71 dolara, ABD WTI petrolünün ise 98,15 dolara kadar gerilediğini bildirdi. Her iki kontratta da günlük düşüş yüzde 2’nin üzerine çıktı.

Reuters’ın aktardığı piyasa değerlendirmelerine göre yatırımcılar, diplomatik bir yolun ortaya çıkabileceği beklentisiyle petrol fiyatlarındaki jeopolitik risk priminin bir bölümünü geri çekti.

KÖRFEZ ÜLKELERİ DE SAVAŞIN YÜKÜNÜ TAŞIYOR

Washington’ın hesabını zorlaştıran bir başka unsur ise savaşın ABD’nin bölgedeki müttefiklerine doğrudan yansıması oldu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman gibi ülkeler savaş boyunca İran saldırılarının ve enerji ihracatındaki kesintilerin etkisini yaşadı. Axios, Trump’ın New York’ta Körfez İşbirliği Konseyi ülkelerinin liderleri veya dışişleri bakanlarıyla İran savaşının geleceğini görüşeceğini bildirdi. Görüşmelerin savaş sonrası strateji ve çatışmanın bundan sonraki aşamasına odaklanması bekleniyor.

Üstelik bölgedeki tehdit sona ermiş değil.

Yemen’de İran destekli Husilerin son günlerde Riyad’a yönelik füze ve İHA saldırıları düzenlemesi, savaşın yeni bir bölgesel cepheye dönüşebileceği endişesini artırdı. Reuters’a göre Suudi Arabistan’ın borsası saldırıların ardından gerilerken, Katar ve Mısır piyasalarında da düşüş görüldü. Çin’in ise Riyad’ın çağrısının ardından Tahran’dan Husilerin saldırılarını sınırlamasını istediği bildirildi.

TRUMP'IN ÖNÜNDE İKİ SEÇENEK VAR

Axios’un 17 Eylül tarihli haberinde Trump’ın savaşın geleceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğu aktarılmıştı. Trump, İran yönetimine yönelik yeni ve çok daha ağır saldırılar düzenlemekle diplomasiyi ilerletmek arasında karar vermesi gerektiğini söylemişti. Aynı haberde bazı ABD'li yetkililerin savaşın sürdürülemez bir “ne savaş ne barış” durumuna dönüştüğünü düşündüğü aktarılmıştı.

Trump’ın aynı dönemde bir yandan savaşın sona yaklaşmasını umduğunu söylemesi, diğer yandan İran’a karşı daha büyük saldırı ihtimalini gündemde tutması Washington’ın henüz net bir çıkış stratejisi belirleyemediğini gösteren gelişmeler arasında yer aldı.

Şimdi ise tabloya yeni bir seçenek eklendi: Pezeşkiyan’la doğrudan görüşme.

İran Cumhurbaşkanı daha önce Washington’ın hazirandaki geçici mutabakat kapsamındaki yükümlülüklerine dönmesi halinde Tahran’ın da karşılık vereceğini söylemişti. Reuters’a göre Pezeşkiyan, 1 Eylül’de ABD’nin anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi durumunda İran’ın da derhal karşılık vereceğini açıklamıştı.

SAVAŞIN YÖNÜ DEĞİŞECEK Mİ?

Bütün bu gelişmeler bir arada değerlendirildiğinde, Trump yönetiminin önündeki denklem savaşın ilk günlerinden oldukça farklı bir noktaya geldi.

İran tamamen teslim olmadı. Hürmüz üzerindeki kriz tam olarak çözülemedi. Savaşın maliyeti on milyarlarca dolara ulaştı. ABD'nin kritik mühimmat stokları üzerinde baskı oluştu. Körfez müttefikleri yeni saldırıların hedefi haline geldi. Petrol fiyatları küresel ekonomiyi baskılamaya devam etti ve çatışmanın Yemen üzerinden genişleme riski ortaya çıktı.

Bu nedenle Trump’ın Pezeşkiyan’la görüşmeye açık olduğunu açıklaması yalnızca diplomatik bir nezaket mesajı olarak değil, aylar süren askeri baskının ardından Washington’ın savaşın nasıl sona erdirileceğine ilişkin yeni bir çıkış yolu aradığının işareti olarak değerlendirilebilir.

KÖRFEZ LİDERLERİYLE İRAN KONUSU MASADA

Nitekim Trump’ın New York’taki Birleşmiş Milletler Genel Kurulu marjında Körfez liderleriyle İran savaşının geleceğini görüşecek olması da aynı döneme denk geldi. Reuters, Trump’ın iki günlük New York programında İran savaşının en önemli başlıklardan biri olacağını bildirdi.

Savaşın başında “müzakere etmeye gerek yok” çizgisinde duran Trump’ın bugün İran Cumhurbaşkanı’yla görüşme ihtimalini açıkça dile getirmesi, Washington’ın askeri baskı ile diplomatik çıkış arasında yeni bir denge kurmaya çalıştığını ortaya koydu.