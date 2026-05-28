Petrol fiyatları fırladı, Uluslararası Enerji Ajansı uyardı

ABD ve İsrail ittifakı ile İran arasında diplomatik çözüm arayışları sürerken, tarafların karşılıklı olarak başlattığı yeni ve şiddetli hava harekatları petrol fiyatlarını jet hızıyla yukarı taşıdı. Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) ise tam da bu sıcak çatışma atmosferinde ezber bozan bir rapor yayımladı. 28 Mayıs tarihli rapora göre, dünya genelinde petrol fiyatları rekor seviyelere koşmasına rağmen, küresel petrol projelerine yapılan yatırımlar tam aksine sert bir gerileme grafiği çiziyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ SAVAŞ BRENT PETROLÜ 98 DOLARA FIRLATTI

Ortadoğu'da barış umutlarını dinamitleyen son askeri hareketlilik, küresel deniz yoluyla taşınan toplam ham petrolün beşte birinin geçtiği stratejik Hürmüz Boğazı'nı fiilen tamamen kapattı. ABD güçlerinin Hürmüz Boğazı yakınlarında İran’a ait insansız hava araçlarını düşürmesi ve hemen ardından Kuveyt'teki Amerikan askeri hava üssüne füze saldırısı düzenlenmesi, piyasalarda arz kesintisi endişelerini zirveye taşıdı.

ABD'nin İran hedeflerine yönelik operasyonlarını sıkılaştırmasının ardından Brent ham petrolü vadeli işlemleri tek bir günde yaklaşık yüzde 4,2 oranında değer kazanarak varil başına 98 doların üzerini gördü.

"DÜNYANIN BUGÜNE KADAR GÖRDÜĞÜ EN BÜYÜK ENERJİ GÜVENLİĞİ KRİZİ"

Uluslararası Enerji Ajansı (UEA) Başkanı Fatih Birol, yayımlanan raporla birlikte küresel piyasalara yönelik çok kritik uyarılarda bulundu.

Yaşanan sürecin geçici bir fiyat dalgalanmasından ibaret olmadığının altını çizen Birol, küresel bir kırılma noktasının eşiğinde olunduğunu ilan etti.

UEA Başkanı Fatih Birol, "Dünyanın bugüne kadar karşılaştığı en büyük enerji güvenliği krizinin tam ortasındayız ve bu durumun küresel düzeyde yatırım stratejilerini kökten ve yeniden şekillendireceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı. Birol, hem üretici hem de tüketici ülkelerin enerji arzını koruma güdüsünün, finansal yatırımların yönünü kalıcı olarak değiştirdiğini belirtti.

YÜKSEK FİYAT ARTIK YATIRIM GETİRMİYOR

UEA raporunun ortaya koyduğu en çarpıcı veri ise yüksek petrol fiyatlarının, geçmiş krizlerde olduğu gibi bu kez yeni petrol arama ve üretim projelerine daha fazla sermaye akışı sağlamaması oldu. Rapordaki projeksiyonlara göre, yeni petrol projelerine ayrılan küresel bütçenin, fiyatların 100 dolara yaklaşmasına rağmen 2026 yılında 500 milyar dolarlık psikolojik sınırın altına düşeceği öngörülüyor. Hürmüz Boğazı'ndaki kronikleşen tıkanıklık ve jeopolitik riskler, küresel dev şirketlerin ve yatırımcıların önceliklerini geleneksel petrol sahalarından hızla uzaklaştırıyor.

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA GEÇİŞ HIZLANDI

Bloomberg tarafından aktarılan analizlere göre, Ortadoğu kaynaklı bu büyük arz şoku, ülkeleri ve küresel enerji devlerini stratejilerini en baştan kurgulamaya zorluyor.

Hem üretici hem de tüketici konumundaki ülkeler, mevcut lojistik tıkanıklığın ve savaşın getirdiği riskleri bertaraf etmek adına öncelikle ticaret yollarını çeşitlendirme çabalarına odaklanmış durumda.

Bunun da ötesinde, yaşanan jeopolitik kriz, enerji sepetinde sadece geleneksel fosil kaynaklara olan bağımlılığı azaltırken, bölgeler için daha güvenilir, sürdürülebilir ve erişilebilir olan alternatif enerji kaynaklarına geçiş sürecini küresel ölçekte radikal bir şekilde hızlandırıyor.