Petrol fiyatları fırladı: 100 dolara koşuyor

ABD ile İran hattında süregelen karşılıklı saldırılar ve bu durumun küresel petrol arzında yeni kesintiler yaratabileceği kaygıları, petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü eğilimi hızlandırmaya devam ediyor.

DÜN 91 DOLAR SEVİYESİNDEN KAPATTI

Geçtiğimiz gün içerisinde en yüksek 91,99 dolar seviyesini test eden Brent petrolün vadeli varil fiyatı, piyasaların kapanışında günü 91,01 dolar düzeyinden tamamlamıştı.

6 HAFTA SONRA 95 DOLARIN ÜZERİNE ÇIKTI

Sabah saatlerinde Brent petrolün varil fiyatı, bir önceki kapanış rakamına kıyasla yaklaşık yüzde 2,01 oranında bir artış kaydederek 92,84 dolara ulaştı. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatı da 86,02 dolar seviyesinden alıcı buldu.

Günün ilerleyen bölümlerinde fiyat artışı daha da sertleşti. TSİ 12.48 itibarıyla Brent petrolün varil fiyatı yüzde 4,5'in üzerinde agresif bir yükseliş ivmesi yakalayarak tam 6 hafta sonra ilk kez 95 dolar sınırının üzerine fırladı.

ABD-İRAN ÇATIŞMASI VE HÜRMÜZ BOĞAZI'NDA SALDIRI DALGASI

Fiyatlarda gözlenen yukarı yönlü ivmede, ABD ile İran arasında karşılıklı olarak devam eden askeri saldırıların küresel petrol arzında yeni kesintilere yol açabileceğine dair endişeler belirleyici oldu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki resmi hesabından bir açıklama yayımladı. Yayımlanan açıklamada, İran’ın Hürmüz Boğazı’nda “ticari gemileri tehdit etme kabiliyetini zayıflatmayı amaçlayan” 11. saldırı dalgasının tamamlandığı bildirildi.

İran Ordusu tarafından yapılan resmi bilgilendirmede ise ABD’nin İran topraklarına gerçekleştirdiği saldırılara misilleme olarak Kuveyt’in batı kesiminde yer alan Ed-Doha Askeri Üssü’nde bulunan ABD Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait lojistik ekipmanlar ile mühimmat depolarına insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı yapıldığı açıklandı.

KIZILDENİZ'DE GEMİLER ROTA DEĞİŞTİRİYOR: HUSİLERDEN MİSİLLEME

ABD ve İran hattındaki çatışmalar sürerken, Yemen’de bulunan İran destekli Husilerin Suudi Arabistan’a dönük deniz ablukası çerçevinde verdikleri ikazların ardından Kızıldeniz güzergahındaki petrol tankerlerinin rota değiştirmesi, sevkiyatın aksayabileceği kaygılarını artırarak fiyat tırmanışını besledi.

Husilere bağlı SABA haber ajansının dün geçtiği haberde, Suudi Arabistan’a yönelik ilan edilen deniz ablukası kapsamındaki uyarıların ardından son 24 saatlik dilimde 6 geminin rotasını değiştirerek geri döndüğü duyuruldu.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, pazartesi günü yaptığı açıklamada Suudi Arabistan’ı yaklaşık 12 senedir Yemen’e abluka uygulamakla suçlamış ve bu duruma “karşı abluka” stratejisiyle yanıt vereceklerini ilan etmişti.