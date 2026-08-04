Otomotiv ilk 7 ayda yüzde 10'un üzerinde daraldı

Türkiye genelinde otomobil ve hafif ticari araç pazarı ciddi bir kan kaybı yaşıyor. Ocak ve temmuz aylarını kapsayan yılın ilk yedi ayında toplam araç satışları, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,72 oranında daralma göstererek 638 bin 965 adet seviyesinde gerçekleşti.

YILIN İLK YEDİ AYINDA SATIŞLAR GERİLEDİ

Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneğinin (ODMD) yayımladığı ocak-temmuz dönemi raporuna göre, otomobil satışları yıllık bazda yüzde 12,14 oranında azalış kaydederek 502 bin 712 adede indi. Aynı zaman diliminde hafif ticari araç satışlarında da yüzde 5,05 oranında düşüş yaşandı ve toplam satış 136 bin 253 adet oldu.

Daralmanın en belirgin hissedildiği dönem ise temmuz ayı oldu. Sadece temmuz ayında otomobil ve hafif ticari araç pazarında toplamda yüzde 25 oranında küçülme meydana geldi. Bu ay özelinde otomobil satış adetleri yüzde 25,79, hafif ticari araç satış adetleri ise yüzde 22,17 oranında düştü.

TÜKETİCİ DÜŞÜK VERGİLİ DİLİME SIKIŞTI

Satışların segmentlere göre dağılımı incelendiğinde, pazarın yüzde 84,4'lük gibi çok büyük bir kısmını vergi oranları nispeten daha düşük seviyede bulunan A, B ve C segmentlerindeki otomobillerin oluşturduğu görüldü. C segmenti otomobiller 276 bin 976 adet satış rakamıyla pazarın yüzde 55,1'ini elinde tutarken, B segmenti araçlar 145 bin 788 adetlik satışla yüzde 29'luk bir paya sahip oldu.

Gövde tiplerine bakıldığında tüketicilerin en çok tercih ettiği otomobil türü yüzde 65,5 pay ve 329 bin 443 satışla SUV modeller olarak kayıtlara geçti. SUV araçları yüzde 20,3 pay ve 102 bin 253 adetle sedan gövde tipi araçlar, ardından yüzde 13,8 pay ve 69 bin 137 satış rakamıyla hatchback (H/B) otomobiller izledi.

YAKIT TÜRÜNE GÖRE TERCİHLER VE ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

Ocak-temmuz aralığında benzin motorlu otomobiller 208 bin 46 adetlik satış rakamına ulaşarak pazarın yüzde 41,4'lük bölümünü kapladı. Benzinlileri sırasıyla; 165 bin 924 adet ve yüzde 33 pay ile hibrit modeller, 94 bin 46 adet ve yüzde 18,7 pay ile elektrikli otomobiller, 30 bin 790 adet ve yüzde 6,1 pay ile dizel yakıtlılar, son olarak 3 bin 906 adet ve yüzde 0,8 pay ile otogazlı araçlar takip etti.

Elektrikli otomobil satışlarının kendi içerisindeki dağılımı ise vergi dilimlerinin etkisini ortaya koydu. Motor gücü 160 kilovatın altında olan elektrikli araçların satışları yüzde 5,3 oranında artarak toplam pazarda yüzde 16,7 paya ulaşırken; yüksek ÖTV dilimine giren 160 kilovat üstündeki modellerin satışı yüzde 57,8 oranında sert bir düşüş yaşadı ve pazar payları yüzde 2'ye geriledi.

MOTOR HACMİ VE ŞANZIMAN DETAYLARI

Araç satışlarındaki motor hacmi istatistikleri şu şekilde gerçekleşti:

1400 cc altındaki otomobil satışları yüzde 26,9 azalarak pazarın yüzde 26,7'sini oluşturdu.

1400-1600 cc aralığındaki araç satışları yüzde 13,5 oranında düşerek yüzde 20,8'lik pay aldı.

1600-2000 cc bandındaki otomobil satışları yüzde 5,2 artışla pazardan yüzde 0,7 pay elde etti.

2000 cc üstü motor hacmine sahip lüks otomobillerin satışları ise yüzde 20,8 azalışla yüzde 0,2'lik dilimde kaldı.

Şanzıman türüne göre ise otomatik vitesli otomobiller 487 bin 175 adetlik satışla pazarın yüzde 96,9'unu domine ederken, manuel (düz) vitesli araçlar 15 bin 537 adetle yalnızca yüzde 3,1'lik bir kesimi oluşturabildi.

Hafif ticari araç piyasasında ise van gövde tipine sahip araçlar yüzde 76,1'lik oran ve 103 bin 632 satış rakamıyla liderliği göğüslerken; kamyonet tipi araçlar yüzde 9,3 pay ve 12 bin 700 adetlik satışla ikinci sırada yer aldı.