Nvidia’dan rekor bilanço: Geliri yüzde 106 arttı

Yapay zeka çiplerine yönelik güçlü talep, ABD merkezli çip üreticisi Nvidia'nın finansal sonuçlarına yansımaya devam ediyor. Şirket, 2027 mali yılının ikinci çeyreği olarak kabul edilen ve 26 Temmuz'da sona eren üç aylık döneme ilişkin bilançosunu açıkladı.

Buna göre Nvidia'nın geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 106 artarak 96,2 milyar dolara ulaştı. Şirket, bir önceki çeyreğe kıyasla da gelirini yüzde 18 artırdı. Nvidia'nın geçen mali yılın aynı dönemindeki geliri 46,7 milyar dolar olmuştu.

Şirketin açıkladığı gelir, piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

VERİ MERKEZİ GELİRİ 89 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Nvidia'nın yapay zeka altyapısındaki büyümenin önemli göstergelerinden biri olan veri merkezi gelirleri de güçlü artış gösterdi.

Şirketin veri merkezlerinden elde ettiği gelir, yıllık bazda yüzde 117 artarak 89 milyar dolara yükseldi.

Nvidia ayrıca içinde bulunulan çeyreğe ilişkin gelir beklentisini 108 milyar dolar olarak açıkladı.

NVİDİA'NIN NET KARI YÜZDE 126 ARTTI

Şirketin net karı da aynı dönemde yıllık bazda yüzde 126 artış gösterdi. Nvidia, geçen mali yılın aynı çeyreğinde 26,4 milyar dolar olan net karını bu dönemde 59,7 milyar dolara çıkardı.

Hisse başına kar ise 1,08 dolardan 2,46 dolara yükseldi. Net kar ve hisse başına kar rakamları da piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

HİSSEDARLARA 26 MİLYAR DOLAR ÖDEME

Nvidia, söz konusu çeyrekte hisse geri alımları ve nakit temettü ödemeleri yoluyla hissedarlarına yaklaşık 26 milyar dolar aktardığını bildirdi.

Şirketin mali yılın ikinci çeyreği sonu itibarıyla hisse geri alım programı kapsamında yaklaşık 99 milyar dolarlık kullanılmamış yetkisi bulunuyor.

Nvidia'nın hisse başına 0,25 dolarlık bir sonraki nakit temettü ödemesinin ise 1 Ekim'de yapılacağı açıklandı.

JENSEN HUANG: TALEP GİDEREK HIZLANIYOR

Nvidia CEO'su ve kurucusu Jensen Huang, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde yapay zeka alanındaki büyümeye dikkat çekti.

Huang, yapay zekanın ürettiği tokenların artık verimli ve karlı bir yapıya dönüştüğünü belirterek, “Günümüzde işlem gücü, gelir anlamına geliyor. Üstelik talep giderek hızlanıyor.” ifadelerini kullandı.

Yapay zeka altyapısındaki dönüşümün hızlandığını belirten Huang, geçen yıl altyapı yatırımlarının ağırlıklı olarak tek bir laboratuvar tarafından yürütüldüğünü, bugün ise ekosistemin büyük bir hızla genişlediğini söyledi.

Huang, ABD ve dünya genelindeki yapay zeka laboratuvarlarının güçlü bir ivmeyle geliştiğini belirterek, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların hız kesmeden devam ettiğini vurguladı.