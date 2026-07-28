New York borsası haftaya karışık başladı; gözler Fed ve bilançolarda

New York borsası, haftanın ilk işlem gününü karışık seyirle kapattı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 260 puanın üzerinde yükselerek yüzde 0,51 artışla 52.210,08 puana çıktı. S&P 500 endeksi yüzde 0,02 değer kazanarak 7.413,18 puana ulaşırken, Nasdaq endeksi ise yüzde 0,18 düşüşle 24.932,08 puandan günü tamamladı.

Piyasalarda jeopolitik gelişmeler, şirket bilançoları, bu hafta açıklanacak makroekonomik veriler ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz kararı öne çıkan başlıklar oldu.

TRUMP'IN İRAN AÇIKLAMALARI TAKİP EDİLDİ

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran ile yürütülen müzakerelere ilişkin açıklamaları yatırımcıların odağında yer aldı.

Trump, İran ile anlaşmaya varılmasının "iyi bir ihtimal" olduğunu belirtirken, görüşmelerin başarısız olması halinde ABD'nin askeri operasyonlara yeniden başlayabileceğini söyledi.

Trump, "Onlar görüşmek istiyor, biz de görüşüyoruz. Bir anlaşmaya varma ihtimalimiz var. Yaptıklarımız olmasaydı şu an bizimle konuşuyor bile olmazlardı." diyerek müzakerelerin olumlu ilerlediğini ifade etti.

PETROL DÜŞTÜ, HAVA YOLU HİSSELERİ YÜKSELDİ

ABD ile İran arasındaki gerilimin azalabileceğine yönelik beklentiler petrol fiyatlarını aşağı çekerken, enerji maliyetlerine duyarlı sektörlerde yükseliş görüldü.

American Airlines hisseleri yüzde 3,3, United Airlines hisseleri ise yüzde 1,9 değer kazandı.

Petrol fiyatlarındaki gerileme enerji şirketlerini ise olumsuz etkiledi. Exxon Mobil hisseleri yüzde 1,4, Chevron yüzde 2,5 ve Occidental Petroleum yüzde 4,1 değer kaybetti.

GÖZLER FED'İN FAİZ KARARINDA

Piyasalar, Fed'in yarın başlayacak Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantısı ve çarşamba günü açıklayacağı faiz kararına odaklandı.

Piyasalarda, Fed'in politika faizini yüzde 3,50-3,75 aralığında sabit bırakması beklenirken, yatırımcılar olası faiz artırımı ihtimalini de fiyatlamayı sürdürüyor.

Perşembe günü açıklanacak Kişisel Tüketim Harcamaları (PCE) Fiyat Endeksi verisinin de yılın geri kalanına ilişkin faiz beklentileri üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

TEKNOLOJİ DEVLERİNİN BİLANÇOLARI BEKLENİYOR

Geçen hafta Alphabet, Tesla, IBM ve Intel'in açıkladığı finansal sonuçların ardından yapay zeka yatırımlarına yönelik yüksek harcamalar yeniden tartışma konusu oldu.

Bu hafta Microsoft, Meta, Amazon ve Apple'ın açıklayacağı bilançolar ile şirketlerin gelecek döneme ilişkin beklentileri piyasaların odağında bulunuyor.

Öte yandan, Çinli çip üreticisi CXMT'nin Şanghay Borsası'nda işlem görmeye başladığı ilk günde hisseleri yaklaşık yüzde 466 yükseldi.

Çin'in derin ultraviyole (DUV) litografi makineleri geliştirmeye başladığına ilişkin haberler ise küresel çip sektöründeki rekabeti artırırken, Hollandalı çip ekipmanı üreticisi ASML'nin ABD'de işlem gören hisseleri yüzde 5,8 değer kaybetti.