Motorinde 5 liraya yakın indirim bekleniyor

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Motorinde litre fiyatına 6 Ekim Salı gününden itibaren 4,95 liralık indirim bekleniyor. İndirim gerçekleşirse fiyatlar İstanbul’da 90,03 liraya, Ankara’da 91,13 liraya gerileyecek.

İNDİRİM 6 EKİM’DE GELEBİLİR

Akaryakıt piyasasında motorin için yeni indirim beklentisi oluştu. NTV'nin haberine göre; 6 Ekim 2026 Salı gününden itibaren motorinin litre fiyatında 4,95 liralık düşüş öngörülüyor.

Motorinde son olarak gece saatlerinden itibaren litre başına 2,22 liralık indirim yapılmıştı. Petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın akaryakıt fiyatlarına yansıması sürerken, yeni indirimin kesinleşip kesinleşmeyeceğinin 5 Ekim Pazartesi günü saat 16.00’da netleşmesi bekleniyor.

FİYATLAR NE KADAR OLACAK?

Beklenen indirim uygulanırsa motorinin litre fiyatı İstanbul’da 90,03 liraya, Ankara’da 91,13 liraya, İzmir’de 91,43 liraya düşecek. Doğu illerinde ise fiyatın 92,83 lira seviyesine gerilemesi bekleniyor.

Benzin grubunda ise 5 Ekim 2026 itibarıyla herhangi bir fiyat değişikliği öngörülmüyor.