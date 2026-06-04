Milyonlar için yarın kritik gün! Zam oranı için artık hesap çok daha net

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mayıs dönemine ait Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) tablolarını 5 Haziran (yarın) saat 10.00 itibarıyla açıklanacak.

Mayıs ayı enflasyon rakamları, piyasalardaki fiyat hareketlerinin yönünü göstermesinin yanı sıra milyonlarca memur ve emeklinin temmuz ayında alacağı gelir artışının netleşmesi açısından da kritik bir önem taşıyor.

YILIN İLK DÖNEMİNDEKİ GERÇEKLER VE PİYASANIN BEKLENTİSİ

Yılın ilk 4 aylık kesiti mercek altına alındığında TÜFE verileri; ocak ayında yüzde 4,84, şubat ayında yüzde 2,96, mart ayında yüzde 1,94 ve nisan ayında yüzde 4,18 artış sergilemiş, yıllık enflasyon ise yüzde 32,37 düzeyinde gerçekleşmişti. Reel sektör ve finans dünyası temsilcilerinden oluşan 72 katılımcı ile yapılan son anket sonuçlarına göre, bir önceki süreçte yüzde 1,82 olan mayıs ayı TÜFE artış tahmini yüzde 1,89 seviyesine tırmandı.

Katılımcıların cari yıl sonu TÜFE artış beklentisi de yüzde 27,53 barajından yüzde 28,94 seviyesine yükseldi.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNİN RESMİ ZAMMI ŞEKİLLENİYOR

Mevcut yasal mevzuatlar çerçevesinde Sosyal Sigortalar Kurumu (SSK) ve Bağ-Kur emeklileri, her sene ocak ve temmuz dönemlerinde bir önceki 6 aylık enflasyon miktarı kadar maaş artışı alıyor. Mayıs ayı için öngörülen yüzde 1,89'luk yükseliş tahmininin gerçeğe dönüşmesi halinde, emeklilerin 5 aylık enflasyon birikimine göre şimdiden yüzde 16,80 oranında zam hakkı oluşmuş durumda.

Hürriyet'in haberine göre emeklilerin nihai zam oranı haziran ayı bilançosunun ilan edilmesiyle kesinlik kazanacak olup, uzmanlar ilk 6 aylık kümülatif enflasyonun yüzde 18 ile yüzde 20 bandında tamamlanacağını öngörüyor.

Öte yandan, halihazırda 20 tam puan üzerinden 20 bin Türk Lirası (TL) olarak tatbik edilen en düşük emekli maaşı taban sınırının temmuzda hangi basamağa yükseltileceği, enflasyon sayılarının netleşmesinden sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) başkanlığına sunulacak yasa tasarısıyla karara bağlanacak.

MEMUR MAAŞLARI VE MEMUR EMEKLİLERİNDEKİ BEŞ AYLIK DURUM

Memurlar ile memur emeklilerinin aylık artışları, toplu sözleşme şartlarına ek olarak enflasyon farkı formülüyle hesaplanıyor. 8. Dönem Toplu Sözleşme maddeleri gereğince 2026 senesinin ilk yarısı için yüzde 11, ikinci yarısı için ise yüzde 7 zam yapılması karara bağlanmıştı.

Mayıs ayı beklenti ortalaması olan yüzde 1,89 baz alındığında, memurlar için yüzde 5,23’lük bir enflasyon farkı doğarken toplam 5 aylık zam oranı yüzde 12,59 seviyesine ulaşıyor. Yılın ilk yarısına ait toplam enflasyonun yüzde 18 çıkması halinde memurların zam oranı yüzde 13,75, yüzde 19 çıkması durumunda yüzde 14,71, yüzde 20 seviyesinde gerçeğe dönüşmesi halinde ise yüzde 15,68 olarak ortaya çıkacak. Mevcut şartlarda aile yardımı ödeneği dahil edilerek hesaplanan en düşük memur maaşı 61 bin 890 TL, en düşük memur emekli aylığı ise 22 bin 671 TL'den 27 bin 772 TL seviyesinde bulunuyor.