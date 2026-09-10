Merkez rezervleri yaktı: 4 milyar dolar gitti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıklarının haftalık sonuçlarını açıkladı. Buna göre, 4 Eylül ile biten haftada belirgin bir gerileme kaydedildi.

REZERVLERDE 4 MİLYAR DOLARLIK KAYIP

Banka tarafından açıklanan verilere göre, resmi rezerv varlıkları bir önceki haftadaki 188,2 milyar dolar seviyesinden yüzde 2,1 oranında azalarak 184,2 milyar dolara düştü.

ALTIN REZERVLERİ VE DÖVİZ VARLIKLARI GERİLEDİ

Aynı dönemde döviz varlıkları 70,5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşirken, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 2,8 oranında azalarak 113,8 milyar dolara geriledi.

Rezervlerdeki bu erime sadece brüt rakamlarla sınırlı kalmadı; net rezervler de bir haftalık süre zarfında 66,6 milyar dolardan 65,6 milyar dolara düştü.