Merkez Bankası'nda yeni dönem başladı! Düşük puan alan kapının önüne konulacak

Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle Merkez Bankası personeli için yeni performans sistemi oluşturuldu. Çalışanlar 5 üzerinden değerlendirilecek. Puanlar terfi, kadroya geçiş, yurt dışı eğitim ve performans ödemesinde kullanılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Performans Değerlendirme Yönetmeliği, Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Düzenleme, Banka personeli ile tam zamanlı ve süreli çalışan sözleşmeli personeli kapsıyor.

Değerlendirme döneminde emekli olan, istifa eden, işine son verilen veya herhangi bir nedenle Bankadan ayrılan personel hakkında performans değerlendirmesi yapılmayacak.

EN AZ 180 GÜN ÇALIŞMA ŞARTI GETİRİLDİ

Performans değerlendirmesi, her yıl 1 Ocak ile 31 Aralık arasındaki çalışmalar için yapılacak. Süreç, takip eden ay içinde tamamlanacak. Amirler, değerlendirme sonucunu ve personelin gelişime açık yönlerini geri bildirim görüşmesinde çalışana aktaracak.

Değerlendirmeye alınabilmek için ilgili yıl içinde en az 180 gün çalışmış olma şartı aranacak. Askerlik, ücretsiz izin, hastalık izni, doğuma bağlı mazeret izni, refakat izni, görevden uzaklaştırma, gözaltı, tutukluluk ve mahkûmiyet süreleri bu hesaba katılmayacak. Başka kurumlarda geçici görevlendirme ile yurt dışındaki lisansüstü eğitim ve mesleki inceleme süreleri de çalışma süresinden sayılmayacak.

ÇALIŞANLAR 5 ÜZERİNDEN PUANLANACAK

Personelin performansı, belirlenen kriterlerin ağırlıklı ortalaması alınarak 5 üzerinden hesaplanacak. Puanlara göre dört ayrı performans düzeyi uygulanacak:

3,20 ile 5 arasındaki puanlar “Başarılı Performans”

2,50 ile 3,19 arasındaki puanlar “Ortalama Performans”

2 ile 2,49 arasındaki puanlar “Geliştirilebilir Performans”

1 ile 1,99 arasındaki puanlar “Yetersiz Performans” olarak değerlendirilecek.

Değerlendirmeler elektronik ortamda yürütülecek. Personel, unvanına ve Bankadaki organizasyon yapısına göre bir veya iki amir tarafından değerlendirilecek.

DÜŞÜK PUAN BANKAYLA İLİŞİĞİN KESİLMESİNE YOL AÇABİLECEK

Aday personelin ilk performans puanı 2 veya üzerinde olursa adaylığı, puanın açıklanmasını takip eden ayın ilk günü kaldırılacak. İlk iki performans puanı da 2’nin altında kalan aday personelin Bankayla ilişiği, atamaya yetkili organın kararıyla kesilecek.

Terfi, sözleşmeli statüden kadroya geçiş ve yurt dışındaki lisansüstü eğitim için son iki değerlendirme puanının en az 2,50 olması gerekecek. Performans puanı 3,20 ve üzerinde olan personele ise performans ödemesi yapılabilecek.

YETERSİZ PUAN BELGEYE DAYANDIRILACAK

Bir personele “Yetersiz Performans” puanı veren amir, kararının gerekçesini belgelemek zorunda olacak. Özensizlik, verimsizlik veya disiplinsizlik gibi performansı olumsuz etkileyen durumlar somut bilgi ve belgelerle ortaya konulacak.

İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü de düşük puan alan personele kusur ve eksikliklerini gidermesi gerektiğini yazılı olarak bildirecek.

HANGİ AMİRLER DEĞERLENDİRME YAPACAK?

Yönetmeliğin ekindeki tabloyla her unvan için değerlendirme amirleri ayrı ayrı düzenlendi. Başkana bağlı birimlerde görev yapan genel müdür, başdanışman ve başekonomist doğrudan Başkan tarafından değerlendirilecek. Başkan yardımcısına bağlı genel müdürler için ilk değerlendirmeyi ilgili başkan yardımcısı, ikinci değerlendirmeyi Başkan yapacak.

Genel müdür yardımcılarını genel müdür ile ilgili başkan yardımcısı değerlendirecek. Müdürlerin değerlendirmesi genel müdür yardımcısı ve genel müdür tarafından yapılacak. Şube müdürleri ise bağlı oldukları birimin genel müdürü ile başkan yardımcısı tarafından değerlendirilecek.

Bir müdürlüğe bağlı personeli önce müdür, ardından genel müdür yardımcısı veya genel müdür değerlendirecek. Şube personeli için değerlendirme amirleri şube müdür yardımcısı ve şube müdürü olacak.

Herhangi bir birime bağlı olmayan danışmanların değerlendirmesini İnsan Kaynakları genel müdür yardımcısı ile İnsan Kaynakları Genel Müdürü yapacak. Birime bağlı olmayan diğer personeli ise Başkanlık Ofisi Genel Müdürü ve Başkan değerlendirecek.

Ayrıca çalışanla evlilik, evlat edinme veya belirlenen derecelerde akrabalık ilişkisi bulunan amirler değerlendirme yapamayacak.

HEDEFLERİN AĞIRLIĞI YÜZDE 50 OLACAK

Ek belgede üç farklı performans değerlendirme formuna yer verildi. Form A’da birim ve yönetici hedeflerinin ağırlığı yüzde 50, yetkinliklerin ağırlığı yüzde 40, yönetici gelişim hedeflerinin ağırlığı ise yüzde 10 olarak belirlendi.

Form B’de personel hedefleri ile yetkinlikler yüzde 50’şer ağırlığa sahip olacak. Form C’de ise değerlendirme tamamen yetkinlikler üzerinden yapılacak.

Görüş ve değerlendirme bölümünde amirlerden personelin performansını, gelişimini ve motivasyonunu artırmaya yönelik önerilerini yazmaları istenecek. “Yetersiz” değerlendirmesinin dayandığı somut olay ve belgeler de bu bölüme eklenecek.

İTİRAZ İÇİN 10 İŞ GÜNÜ SÜRE

Personel, sonuçların açıklanmasının ardından 10 iş günü içinde yazılı itirazda bulunabilecek. İtirazları; Başkan veya görevlendireceği başkan yardımcısının başkanlığında, Hukuk Genel Müdürü ve İnsan Kaynakları Genel Müdüründen oluşan kurul inceleyecek.

Kurul, itirazı reddedebilecek veya değerlendirmeyi yapan amirlerden puanlamayı yenilemelerini isteyebilecek. Kurulun verdiği karar kesin olacak.

Performans sonuçları gizli tutulacak ve yalnızca ilgili personel ile değerlendirme amirlerinin erişimine açılacak. İşlemleri süresi içinde tamamlamayan personel ve amirler hakkında disiplin hükümleri uygulanabilecek.