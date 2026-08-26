Merkez Bankası iki kuruluşun faaliyet izinlerini sonlandırdı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), finansal teknoloji ve ödeme hizmetleri alanında faaliyet gösteren iki şirket hakkında kritik kararlara imza attı. İlgili düzenlemeler ve iptal kararları Resmi Gazete’nin 26 Ağustos 2026 tarihli ve 33352 numaralı sayısında kamuoyuyla paylaşıldı.

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Resmî Gazete’de yer alan tebliğlere göre, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. ile Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. unvanlı şirketlerin daha önce aldığı elektronik para kuruluşu olarak faaliyet yürütme yetkileri kaldırıldı. Alınan kararların ardından söz konusu kurumların sektördeki operasyonları durduruldu.

PAYCO’NUN FAALİYET İZNİ KALDIRILDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 21 Ağustos 2026 tarihli ve 12076/21675 sayılı kararı doğrultusunda, Payco Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’ye tanınan faaliyet izninin iptal edilmesi kararlaştırıldı. Şirkete daha önce, 28 Temmuz 2022 tarihli ve 11287/20886 sayılı karar ile 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun hükümleri kapsamında elektronik para kuruluşu yetkisi verilmişti. Merkez Bankası, söz konusu iznin 6493 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19’uncu maddesi gereğince iptal edildiğini duyurdu.

JUNOMONEY’İN DE YETKİSİ İPTAL EDİLDİ

Aynı tarihte yayımlanan bir diğer düzenlemeyle Junomoney Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş.’nin de faaliyet iznine son verildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) 21 Ağustos 2026 tarihli ve 12077/21676 sayılı kararıyla, şirketin elektronik para kuruluşu olarak piyasada işlem yapmasını sağlayan yetkisi geri çekildi.

Junomoney’e daha önce 20 Mayıs 2025 tarihli ve 11844/21443 sayılı TCMB kararıyla 6493 sayılı Kanun kapsamında faaliyet izni tanınmıştı. Kurum, bu şirketin de yetkisinin 6493 sayılı Kanun’un 16’ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) ve (e) bentleri ile 19’uncu maddesi uyarınca kaldırıldığını bildirdi.