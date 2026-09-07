Memur ve emekliyi ocakta bekleyen zam göründü! Ekonomi yönetiminin programında ortaya çıktı

2027 yılı Ocak ayında memur ve emeklilerin alacağı zam için hesaplar, yeni Orta Vadeli Program’daki (OVP) enflasyon tahminiyle değişti.

2026 yıl sonu enflasyonunun yüzde 28,4 olması halinde SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranının yüzde 9,04, memur ve memur emeklilerinin maaş artışının ise yüzde 7 olması öngörülüyor.

Milyonlarca memur ve emeklinin ocak ayında alacağı maaş zammına ilişkin yeni tahmin ortaya çıktı. 2027-2029 dönemini kapsayan yeni OVP’de 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin yüzde 28,4 olarak açıklanması, yılın ikinci yarısındaki enflasyon hesabını ve buna bağlı maaş artışı beklentilerini de değiştirdi.

OVP TAHMİNİ GERÇEKLEŞİRSE ZAM 9,04 OLACAK

Hesaplamaya göre, 2026 yılının ikinci yarısında enflasyonun yüzde 9,04 olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, her yıl bir önceki 6 aylık dönemde gerçekleşen enflasyon oranında zam alıyor. Bu nedenle OVP’deki tahminin gerçekleşmesi durumunda SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin 2027 Ocak zammı yüzde 9,04 olacak.

MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ İÇİN YÜZDE 7

Memurlar ve memur emeklileri için ise farklı bir hesaplama var. Memur ve memur emeklilerinin 2027 yılının ikinci yarısında alacağı yüzde 7’lik toplu sözleşme zammı, enflasyon farkıyla birlikte ocak maaşlarına yansıyacak. OVP’deki enflasyon tahminine göre yapılan hesaplamada, memur ve memur emeklilerinin ocak ayındaki maaş artışının yüzde 7 olması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 70 BİN TL

Zam tahmininin gerçekleşmesi halinde halen 61 bin 890 TL olan en düşük memur maaşı, temmuz ayında yüzde 7’lik artışla 70 bin 224 TL’ye çıkacak. Ocak ayında yüzde 7 zam uygulanması durumunda ise en düşük memur maaşının 75 bin 140 TL olması bekleniyor.

Memur emeklilerinde de ocak zammının yüzde 7 olarak gerçekleşmesi halinde maaşlarda yeni seviyeler ortaya çıkacak. 31 bin 527 TL seviyesindeki en düşük memur emeklisi aylığı, yüzde 7 artışla 33 bin 734 TL’ye ulaşacak.

Ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin taban aylığı da yeniden gündeme gelecek. En düşük emekli aylığının yüzde 9,04 oranında artırılması halinde 23 bin 552 TL’den 25 bin 681 TL’ye yükseleceği hesaplandı.

Böylece yeni OVP’deki yüzde 28,4’lük 2026 yıl sonu enflasyon tahmininin gerçekleşmesi halinde, ocak ayında SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yüzde 9,04; memur ve memur emeklileri için ise yüzde 7’lik maaş artışı öngörülüyor.