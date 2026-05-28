Kripto da Ortadoğu'dan nasibini aldı: Bitcoin fena çakıldı

Ortadoğu'da ABD ve İran arasında karşılıklı hava harekatlarıyla şiddetlenen sıcak çatışma ortamı, geleneksel finans piyasalarının ardından kripto varlık dünyasını da sert bir satış dalgasıyla vurdu.

Güvenli liman arayışındaki sermayenin güçlenen dolar endeksine ve yükselen ABD tahvil faizlerine kaymasıyla birlikte, riskli varlıklardan kaçış hızlandı.

Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC) son 6 haftanın en zayıf performansını sergileyerek kritik eşiklerin altına gerilerken, kurumsal yatırımcıların pozisyon aldığı spot ETF’lerden (Borsa Yatırım Fonları) kitlesel nakit çıkışları gerçekleşmesi piyasadaki panik havasını daha da körükledi.

BİTCOİN 73 BİN DOLARIN ALTINI TEST ETTİ

Kripto para piyasalarında perşembe günü derinleşen satış baskısıyla birlikte Bitcoin, yüzde 3’e yaklaşan değer kaybıyla 73 bin doların altını test etti. Yaşanan bu geri çekilmeyle birlikte lider kripto para, 14 Nisan'dan bu yana görülen en zayıf ve en düşük seviyesine gerilemiş oldu. Kripto ekosisteminin piyasa değeri bakımından en büyük ikinci varlığı olan Ether (ETH) ise satış dalgasından çok daha ağır darbe aldı. Gün içinde yüzde 4’ü aşan radikal bir düşüş kaydeden Ether, 1.970 dolar seviyesine kadar çakılarak son iki ayın en dip noktasını gördü.

SAVAŞ ENFLASYONU, ENFLASYON DA FAİZ BASKISINI KÖRÜKLÜYOR

Kripto para analistleri ve makroekonomistler, dijital varlıklarda yaşanan bu sert çakılmanın arkasında sektöre veya blokzincir teknolojisine özel bir gelişmeden ziyade, tamamen küresel makroekonomik faktörlerin belirleyici olduğunu vurguluyor.

ABD ve İran arasında Hürmüz Boğazı eksenli devam eden savaşın petrol fiyatlarını fırlatarak küresel enflasyonu yeniden tırmandıracağı endişesi yatırımcıları tedirgin ediyor. Fed yetkililerinden gelen "gerekirse yeniden faiz artırırız" yönündeki şahin sinyaller, yüksek faiz ortamının devam edeceğine işaret ederek faiz getirisi olmayan kripto paralar üzerindeki baskıyı artırıyor. Küresel finansal koşullar daralırken, hisse senedi piyasaları yapay zeka iyimserliğiyle rekorlar kırmasına rağmen kripto yatırımcılarının çok daha ihtiyatlı ve savunmacı bir duruşa geçtiği gözleniyor.

SPOT ETF'LERDEN BİR AYDA 1,5 MİLYAR DOLARLIK DEV ÇIKIŞ

Piyasadaki likiditeyi ve hissiyatı doğrudan olumsuz etkileyen bir diğer kritik gelişme ise kurumsal taraftaki kaçış oldu. Resmi verilere göre, mayıs ayı başından bu yana ABD spot Bitcoin ETF'lerinden yaklaşık 1,5 milyar dolarlık net nakit çıkışı yaşandı. Özellikle dünyanın en büyük spot Bitcoin fonu konumundaki BlackRock’a ait ihares Bitcoin Trust (IBIT) cephesinde gerçekleştiği bildirilen büyük blok satış raporları, küçük yatırımcılar arasındaki panik satışlarını tetikleyen en önemli katalizör oldu.

FALCONX ANALİSTİ: "KİLİT DESTEKLER KIRILDI, LİSTELER TASFİYE OLDU"

Kripto para borsası ve kurumsal brokerlık şirketi FalconX’in Asya-Pasifik Türev Piyasaları Analisti Sean McNulty, piyasadaki teknik görünüme dair önemli bir değerlendirmede bulundu. Bitcoin'de teknik açıdan hayati öneme sahip olan 70.000 doların orta seviyelerindeki kilit destek noktalarının aşağı yönlü kırıldığına dikkat çeken McNulty, "70.000 dolar bandındaki bu kilit desteklerin kaybedilmesiyle birlikte kaldıraçlı uzun (long) pozisyonlar hızla tasfiye oldu. Kısa vadeli riskler kripto genelinde aşağı yönlü kalmayı sürdürüyor" ifadelerini kullandı.