Kimsenin pek bilmediği o hak! SGK maddeleri arasında boğuluyor

Sosyal güvenlik uzmanı İsa Karakaş, çalışma hayatındaki anneleri yakından ilgilendiren analık sigortası uygulamalarına ve doğum sürecinde fazla bilinmeyen "hastalık sigortası" ödeneklerine ilişkin detayları kaleme aldı.

Karakaş'ın değerlendirmelerine göre, çalışan annelerin büyük bir kısmının farkında olmadığı en kritik detay, doğumun beklenen tarihten daha geç gerçekleşmesi durumunda ortaya çıkıyor. Doğumun gecikmesi halinde analık sigortası kapsamında sunulan normal izin ve ödenek süreleri dolsa dahi, annelerin mağduriyetini önleyecek yasal esneklikler bulunuyor.

ANALIK SİGORTASI HAKLARI

Bu tür istisnai durumlar için sistemin nasıl işlediğini anlatan Karakaş, güncel yasal düzenlemeler çerçevesinde çalışan kadınlara tanınan temel analık sigortası haklarını şu maddelerle özetledi:

Temel Süreler: Anne adaylarına doğumdan evvel 8 hafta ve doğumdan sonra 16 hafta olmak kaydıyla, toplam süre üzerinden iş göremezlik ödeneği tahsis edilir. Bu sayede tam 168 gün boyunca evde kalınan süreçte maaşlar kesintisiz olarak yatırılmaya devam eder.

Çoğul Gebelik: Üçüz veya ikiz gebelik durumlarında, doğum öncesi izin süresine 2 hafta daha ilave edilir. Böyle bir durumda toplamda 182 gün rapor hakkı verilir.

Son 2 Haftaya Kadar Çalışma Hakkı: Doktorun tıbbi onay vermesi ve anne adayının talep etmesi halinde, doğuma 2 hafta kalana dek çalışmaya devam edilebilir. Çalışılan bu ekstra süreler, doğrudan doğum sonrasındaki izin süresine eklenir.

Erken Doğum Sürprizi: Bebek öngörülen tarihten daha erken dünyaya gelirse, anne adayının doğum öncesi dönemde kullanamadığı bütün izin günleri doğum sonrasına aktarılır ve bu günlerin ödemesi eksiksiz bir biçimde yapılır.

GEÇ DOĞUMDA İLAVE RAPOR PARASI

Uzman ismin yazısında öne çıkan en çarpıcı husus, beklenen tarihten daha geç doğan bebekler için annelerin herhangi bir hak kaybına uğramaması oldu. Karakaş, bu uygulamanın detaylarını şu ifadelerle aktardı:

"SGK annelerin mağdur olmaması için geç doğum süresince yine rapor parası (ödenek) vermeye devam edecektir. Tek bir farkla uzayan doğum sürelerine ait rapor parasını analık sigortası kolu yerine hastalık sigortası kolundan ödeyecektir."

Sürecin işleyişine somut bir örnek veren Karakaş, sözlerine şöyle devam etti:

"Doktor “40. hafta” dedi ama bebek 42. haftada geldiyse; aradaki her gün doğum sonrası iznine eklenir, hiçbir hakkınız kaybolmaz. Böylece uzayan doğum süreleri nedeniyle fazladan geçen günler hastalık sigortasından karşılanır. Anne mağdur edilmez"

RAPOR PARASI İÇİN HANGİ ŞARTLAR GEREKİYOR?

Karakaş, doğum sebebiyle geçici iş göremezlik ödeneği hak edebilmek için yerine getirilmesi zorunlu olan yasal şartları ise eksiksiz olarak şu şekilde sıraladı:

• Doğumdan önceki son bir yıl içinde en az 90 gün kısa vadeli sigorta priminin bildirilmiş olması şarttır.

• Raporlu olunan süre içinde iş yerinde fiilen çalışmamış olmak gerekir.

• Raporun başladığı tarihte sigortalılık niteliğinin devam ediyor olması lazımdır.

• Doğumun canlı veya ölü olarak gerçekleşmesi yeterlidir.

• Bağ-Kur’lu kadınların prim borcunun bulunmaması gerekir.

Annelerin bu doğum paralarını almaya devam edebilmeleri için rapor süresi boyunca hiçbir işte çalışmamaları gerekmektedir. Yasalar gereği bu süre zarfında çalışmak kesinlikle yasaktır.

Ek olarak, annelerin bu dönemde çalışmadıklarına dair işverenleri tarafından Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sistemi üzerinden bildirimde bulunulması da elzem bir yükümlülüktür.

BAŞVURU DİLEKÇESİNE GEREK YOK

Rapor parası almak isteyen annelerin kuruma giderek fiziki bir başvuru dilekçesi vermelerine ihtiyaç duyulmadığı da vurgulandı.

Hekimler tarafından e-Ödenek sistemi vasıtasıyla elektronik ortamda düzenlenen raporların anında işleme alındığını belirten Karakaş, Sosyal Güvenlik Kurumu'nun bu raporlara dayanarak ödemeleri otomatik biçimde gerçekleştirdiğini ifade etti:

"Rapor parasıyla ilgili süreçleri takip etmek için SGK’ya da gitmeye gerek yoktur. Bütün süreçleri e-Devlet’ten takip edilir. Rapor bitim tarihinden sonra isteyen anneler işbaşı yapabilir"