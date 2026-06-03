Milyonlarca çalışan için emeklilik yolculuğunun en önemli durağı olan kıdem tazminatında "Temmuz" zammı bekleniyor. Memur maaş katsayılarına endeksli olan kıdem tazminatı tavanı, 1 Temmuz itibarıyla yeniden belirlenecek.

SGK Başmüfettişi İsa Karakaş, enflasyon verileri ve toplu sözleşme şartları ışığında yeni tavan rakamını hesaplayarak, emekli olmayı planlayanlar için kritik uyarılarda bulundu.

KIDEM TAZMİNATLARINI KATLAYACAK KRİTİK EŞİĞİ AÇIKLADI

Mevcut sistemde, bir işçinin yıllık kıdem tazminatı tutarı, en yüksek devlet memuruna ödenen yıllık emeklilik ikramiyesini geçemiyor. Bu yasal sınır, Ocak ve Temmuz aylarında güncelleniyor.

1 Ocak 2026 ile 30 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan mevcut tavan 64.948,77 TL olarak uygulanıyor. Karakaş Türkiye Gazetesi'ndeki yazısında; Temmuz ayında memur maaşlarına yapılacak tahmini %14’lük artışla birlikte bu tavanın 74.042 TL seviyesine çıkacağını öngörüyor.

Bu artış, yüksek gelirli çalışanların her çalışma yılı için yaklaşık 9.095 TL daha fazla tazminat alması anlamına geliyor.

EMEKLİ OLACAKLARIN ALACAĞI PARA 1 AYDA DEĞİŞECEK

Karakaş, emeklilik dilekçesinin verilme zamanının ödenecek toplam tutarı nasıl değiştireceğini örnek vererek anlattı.

Brüt maaşı tavanın üzerinde olan, örneğin 118.000 TL olan ve 20 yıl kıdemi bulunan bir işçi üzerinden yapılan hesaba göre:

Haziran sonuna kadar emekli olursa: Her yıl için 64.948 TL’den toplamda 1.298.960 TL tazminat alacak.

Her yıl için 64.948 TL’den toplamda 1.298.960 TL tazminat alacak. Temmuz ayına ertelerse: Her yıl için tahmini 74.042 TL’den toplamda 1.480.840 TL alacak.

Fark: Sadece bir ay bekleyerek cebine girecek ek tutar tam 181.900 TL olacak.

Karakaş, "Acele işe şeytan karışır" uyarısında bulunarak, yüksek maaşlı çalışanların mecburiyetleri yoksa Temmuz ayını beklemelerinin kârlı olacağını vurguladı.

Öte yandan, asgari ücretle çalışanlar için kıdem tazminatının 31 Aralık 2026’ya kadar 33.030 TL üzerinden hesaplanmaya devam edeceğini, bu gruptaki çalışanlar için Temmuz ayının bir hak kaybı ya da kazancı yaratmayacağını belirtti.

Karakaş, doğru zamanlamanın yılların emeğini koruyacağını hatırlatarak stratejik davranma çağrısı yaptı