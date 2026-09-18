Japonya ekonomisinde 31 yıl sonra bir ilk!

Japonya Merkez Bankası (BOJ), politika faizini yüzde 1,25’e yükselterek 31 yılın en yüksek seviyesine çıkardı.

Merkez bankası, iki gün süren para politikası toplantısını tamamladıktan sonra bugün kararını açıkladı.

Alınan karar, Para Politikası Kurulu’nda 7’ye karşı 2 oyla kabul edildi. Kurul üyelerinden Toichiro Asada ve Ayano Sato söz konusu faiz artışına karşı oy kullandı.

Bu, üç ay içindeki ilk artış olup faiz artırımlarının hızlandığını gösteriyor. BOJ, bu karardan önce yaklaşık altı ayda bir faiz artırımı yapıyordu.

BOJ, keskin fiyat artışı riskiyle mücadele edeceğinin sinyalini verdiği için bu faiz artışı bekleniyordu.

Japonya Merkez Bankası (BOJ) Başkanı Kazuo Ueda’nın konuyla ilgili bir açıklama yapması bekleniyor. Ueda’nın vereceği mesajlar, bankanın bundan sonraki dönemde gerçekleştireceği faiz artışlarının zamanlamasına ve hızına ilişkin ipuçları vermesi açısından finans çevreleri tarafından yakından takip edilecek.

Söz konusu faiz kararı, Japonya Başbakanı Sanae Takaichi’nin kabinede değişiklik yapmasından hemen bir gün sonra açıklandı. Başbakan Takaichi, kurulan yeni kabinenin temel önceliğinin ekonomik büyümeyi destekleyen politikalara odaklanmak olacağını vurgulamıştı.