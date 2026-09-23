İstanbullunun dijital alışkanlığı belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) aylık veri bülteni İstanbul Barometresi’nin ağustos sayısı yayımlandı.

Bu sayının tematik araştırma konusu “İstanbul’un Dijital Vatandaşlık Profili: İnternet Erişim Araçları ve Dijital Beceriler” oldu. 751 katılımcıyla gerçekleştirilen araştırmada, İstanbulluların dijital hayatı erişim ve kullanım ekseninde incelendi.

İNTERNETE ERİŞİMDE EN YAYGIN ARAÇ CEP TELEFONU

Araştırma sonuçlarına göre, internete erişimde en yaygın kullanılan araç cep telefonu oldu. Katılımcıların yüzde 98,8’i internete cep telefonundan eriştiğini belirtirken; bu oran dizüstü bilgisayarda yüzde 31,5, tablette yüzde 27,9 ve masaüstü bilgisayarda yüzde 24,5 olarak kaydedildi.

YAPAY ZEKA KULLANIMI VE TERCİHLERİ

Son üç ay içerisinde internet kullanan katılımcıların yüzde 52,3'ü yapay zeka kullanmadığını kaydederken, yüzde 47,7’si kullandığını belirtti. Yapay zeka araçlarının kullanım amaçları incelendiğinde, katılımcıların yüzde 77,3’ü bu araçları özel amaçlarla, yüzde 36,8’i mesleki, yüzde 25,5’i ise eğitim amaçlı kullandığını ifade etti.

İNTERNET ALIŞVERİŞİ VE DİJİTAL PLATFORM ABONELİKLERİ

Katılımcıların yüzde 55,6’sı son üç ay içinde internet üzerinden mal veya hizmet satın aldığını belirtirken, yüzde 9,3’ü üç ay ile bir yıl arasında, yüzde 5,6’sı ise bir yıldan daha uzun süre önce alışveriş yaptığını bildirdi. Katılımcıların yüzde 29,5’i ise internet üzerinden hiç mal veya hizmet satın almadığını belirtti.

ABONELİKTE DURUM NE?

Öte yandan katılımcıların yüzde 47,5’i hiçbir dijital platforma abone olmadığını ifade etti. Aboneliği bulunan katılımcıların en çok tercih ettiği dijital hizmetler arasında film, dizi veya spor yayın hizmetleri yüzde 41,3 ile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 35,3 ile müzik yayın hizmetleri, yüzde 10,6 ile oyun hizmetleri, yüzde 9,1 ile hava durumu, dil öğrenme ve benzeri uygulamalar, yüzde 6,2 ile online haber siteleri ve yüzde 4,9 ile sağlıkla ilgili uygulamalar izledi.