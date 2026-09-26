İstanbul'da simide zam geldi! Susamı altın unu gümüş oldu...

İstanbul’da en temel kahvaltılık ürünlerden biri olan simidin fiyatı yeniden arttı. Kent genelinde 25 liradan satılan simit, yapılan 5 liralık zamla 30 liraya çıktı.

Sabah saatlerinde fırınlara ve simit tezgâhlarına giden yurttaşlar yeni fiyatlarla karşılaştı.

Özellikle çalışanlar ve öğrenciler için uygun seçeneklerden biri olarak görülen simitteki artış, günlük kahvaltı maliyetini de yükseltti.

MALİYET GEREKÇESİ

Evrensel'in haberine göre; Fırıncılar ve simit tezgâhı işletmecileri, zamda un, susam ve maya fiyatlarının etkili olduğunu belirtti. İşletme giderlerindeki artışın da maliyetleri yükselttiği ifade edildi.

Simitle birlikte tüketilen çay ve peynir gibi ürünlerdeki fiyat artışı da dikkate alındığında, dışarıda yapılan en sade kahvaltının maliyeti artmaya devam ediyor.