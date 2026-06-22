İktidar "Rekabet getirecek" dedi zarar 14 milyar TL'ye dayandı

TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin mali verilerine göre, şirketin operasyonel maliyetleri elde ettiği gelirlerin çok üzerine çıktı. Şirket, 2025 yılında 25,5 milyar TL'lik net satış geliri elde etmesine rağmen, bu satışların maliyeti 41,1 milyar TL olarak gerçekleşti. BirGün'den Mustafa Bildircin'in aktardığı bilgilere göre gelir ile gider arasındaki bu dengesizlik nedeniyle şirketin 2025 yılı net dönem zararı 14 milyar 411 milyon 49 bin TL oldu. Böylece, 2021 yılında 1 milyar 641 milyon TL olan net zarar, beş yıl içinde katlanarak 15 milyar TL sınırına dayandı.

BÖLÜNME ÖNCESİ UYARILAR VE YASA SÜRECİ

Mali tablolardaki bu gerileme, demiryolu taşımacılığının yapısal olarak bölünmesinin bir sonucu olarak öne çıkıyor. Mayıs 2013'te muhalefetin, "150 yıllık geçmişe sahip TCDD parçalanarak zayıflatılacak ve dolaylı olarak özelleştirilecek" eleştirilerine karşın; iktidar yasal düzenlemeyi "Demiryolu ulaşımına kalite, rekabet ve verimlilik getirecek bir reform" olarak savunmuştu. Kanunun yürürlüğe girmesinin ardından TCDD, 14 Haziran 2016 tarihinde ikiye bölünmüş ve TCDD Taşımacılık A.Ş. ayrı bir şirket olarak faaliyete başlamıştı.

ANA KURUM TCDD DE BORÇ SARMALINDA

Bölünme süreci yalnızca TCDD Taşımacılık A.Ş.'yi değil, ana kurum olan TCDD'yi de yüksek mali kayıplarla karşı karşıya bıraktı. TCDD'nin kendi bütçesindeki zararın 2025 yılının sonunda 35,5 milyar TL seviyesine kadar ulaşacağı tespit edildi. Demiryollarının iki ayrı yapıya bölünmesi, her iki kurumun da her yıl fahiş zararlar açıklamasına yol açtı.

YILLARA GÖRE BÜYÜYEN MALİ KAYIP

TCDD Taşımacılık Anonim Şirketi'nin resmi tablolara yansıyan ve yıllar içinde katlanarak artan net dönem zararları şu şekilde gerçekleşti:

2021: 1.641.228.069 TL

2022: 2.511.434.435 TL

2023: 2.831.045.235 TL

2024: 25.079.636.706 TL

2025: 14.411.049.451 TL