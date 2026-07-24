İki market birleşti: Türkiye'nin dev zincirinin bünyesine geçti

Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) önemli bir onay çıktı. 2012 yılından beri faaliyetlerine devam eden perakende market zincirinin hukuki varlığı resmi olarak sonlandırıldı.

Şok Marketler yönetimi, sermaye yapısının ve oy kullanma hakkı veren paylarının yüzde 100'ünü elinde bulundurduğu bağlı ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret Anonim Şirketi'ni bünyesine katmak amacıyla "kolaylaştırılmış usulde birleşme" kararı almıştı.

Alınan bu karar doğrultusunda UCZ Mağazacılık, sahip olduğu tüm aktif ve pasif varlıklarıyla beraber devralındı.

TÜZEL KİŞİLİK ORTADAN KALKTI

Gerçekleşen bu devir ve birleşme işlemiyle birlikte, UCZ Mağazacılık şirketinin sadece tüzel kişiliğinin tamamen ortadan kalkması sonucunu doğuracak bir yapılandırma süreci tamamlanmış oldu.

SERMAYE PİYASASI KURULU ONAYLADI

NTV'ten Burak Taşçı'nın haberine göre söz konusu kolaylaştırılmış usuldeki birleşme hamlesi için Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafına yapılan başvuru da karara bağlandı.

SPK, Şok Marketler'in kendisine yüzde 100 oranında bağlı olan ortaklığı UCZ Mağazacılık Ticaret AŞ’yi devralarak gerçekleştireceği bu birleşme işlemine dair hazırlanan duyuru metninin onaylanması talebini olumlu bularak işleme resmi onayı verdi.