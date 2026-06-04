Hizmet üretim maliyetlerinde dev artış

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından paylaşılan resmi raporlara göre, Hizmet Üretici Fiyat Endeksi (H-ÜFE) 2026 senesinin nisan ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 3,23 oranında yükseliş kaydetti.

Senenin başından itibaren birikimli maliyet artışı yüzde 18,17’yi bulurken, geçen yılın aynı dönemine göre yaşanan yıllık tırmanış yüzde 34,62 olarak hesaplandı. On iki aylık ortalamalar dikkate alındığında ise hizmet üreticilerinin maliyetlerindeki kümülatif büyüme yüzde 35,43 seviyesine ulaştı.

EN BÜYÜK YÜK YİNE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜNÜN SIRTINDA

Bahse konu dönemde, yıllık bazda en çarpıcı maliyet patlaması ulaştırma ve depolama hizmetleri iş kolunda gözlendi.

Lojistik ve taşımacılık maliyetleri, geçen senenin aynı ayına kıyasla yüzde 38,46 oranında yukarı fırladı. Endeks kapsamındaki diğer ana sektörlerde gerçekleşen yıllık maliyet değişim oranları ise kayıtlara şu sayılarla geçti:

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 34,04,

İdari ve destek hizmetlerinde yüzde 32,44,

Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 31,79,

Gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 31,78,

Bilgi ve iletişim hizmetlerinde ise yüzde 29,91 oranında artış gerçekleşti.

AYLIK BAZDA DA ZAM ŞAMPİYONU LOJİSTİK OLDU

Fiyat hareketleri bir önceki aya göre analiz edildiğinde de zirve değişmedi; aylık bazda en hızlı fiyat yükselişi yüzde 4,45 ile yeniden ulaştırma ve depolama hizmetleri segmentinde saptandı.

Nisan ayında diğer iş kollarında ölçülen aylık maliyet artış hızları ise sırasıyla şu şekilde gerçekleşti:

Konaklama ve yiyecek hizmetleri kalemi yüzde 3,55,

Gayrimenkul hizmetleri grubu yüzde 3,40,

İdari ve destek hizmetleri sektörü yüzde 3,27,

Bilgi ve iletişim hizmetleri alanı yüzde 1,24,

Mesleki, bilimsel ve teknik hizmetler grubu ise yüzde 0,68 oranında aylık artış gösterdi.