Herkes umutlu sektör temkinli! Merkez'in enflasyon anketi sonuçları açıklandı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları ve hanehalkında gerilerken, reel sektörde değişmedi.

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TCMB’nin Haziran 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,81’e geriledi. Reel sektörün beklentisi yüzde 33,10 seviyesinde sabit kalırken, hanehalkının beklentisi yüzde 46,13’e düştü.

Bir önceki aya göre piyasa katılımcılarında 0,01 puanlık sınırlı bir gerileme görülürken, hanehalkında 3,38 puanlık daha belirgin bir düşüş kaydedildi. Reel sektör beklentileri ise değişmedi.

Geçen yılın aynı dönemine göre de tüm gruplarda düşüş dikkat çekti. Haziran 2025’te piyasa katılımcılarının beklentisi yüzde 24,56, reel sektörün yüzde 39,80, hanehalkının ise yüzde 52,99 seviyesindeydi.

Ayrıca gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da sınırlı artışla yüzde 15,70’e yükseldi.