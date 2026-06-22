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Herkes umutlu sektör temkinli! Merkez'in enflasyon anketi sonuçları açıklandı

Enflasyon tahminlerinde 12 ay sonrası için piyasa katılımcıları ve hanehalkı dahil herkes umutlu ancak sektör temsilcileri temkinli! Merkez Bankası'nın yaptığı enflasyon anketi sonuçları açıklandı...

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Herkes umutlu sektör temkinli! Merkez'in enflasyon anketi sonuçları açıklandı
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Sektörel Enflasyon Beklentileri anketine göre 12 ay sonrası enflasyon beklentisi piyasa katılımcıları ve hanehalkında gerilerken, reel sektörde değişmedi.

HERKES UMUTLU SEKTÖR TEMKİNLİ! MERKEZ'İN ENFLASYON ANKETİ SONUÇLARI AÇIKLANDI

TCMB’nin Haziran 2026 dönemine ilişkin Sektörel Enflasyon Beklentileri sonuçlarına göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi piyasa katılımcılarında yüzde 23,81’e geriledi. Reel sektörün beklentisi yüzde 33,10 seviyesinde sabit kalırken, hanehalkının beklentisi yüzde 46,13’e düştü.

Herkes umutlu sektör temkinli! Merkez'in enflasyon anketi sonuçları açıklandı - Resim : 1

Bir önceki aya göre piyasa katılımcılarında 0,01 puanlık sınırlı bir gerileme görülürken, hanehalkında 3,38 puanlık daha belirgin bir düşüş kaydedildi. Reel sektör beklentileri ise değişmedi.

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Geçen yılın aynı dönemine göre de tüm gruplarda düşüş dikkat çekti. Haziran 2025’te piyasa katılımcılarının beklentisi yüzde 24,56, reel sektörün yüzde 39,80, hanehalkının ise yüzde 52,99 seviyesindeydi.

Herkes umutlu sektör temkinli! Merkez'in enflasyon anketi sonuçları açıklandı - Resim : 3

Ayrıca gelecek 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da sınırlı artışla yüzde 15,70’e yükseldi.

Kaynak: Halk TV Ekonomi Servisi
Enflasyon Merkez Bankası Anket
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