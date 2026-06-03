Türkiye'nin en zengini oldu! Herkes Murat Ülker'i yerinden eden Urfalıyı arıyor

Forbes'un güncel milyarderler listesinde Türkiye'nin zirvesi el değiştirdi. Astor Enerji'nin borsadaki güçlü performansıyla servetini 5,3 milyar dolara yükselten Feridun Geçgel, Murat Ülker'i geride bırakarak listenin ilk sırasına yerleşti.

TÜRKİYE'NİN EN ZENGİNİ OLDU!

Forbes'un güncel milyarderler listesinde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı. Astor Enerji hisselerindeki yükselişle servetini 5,3 milyar dolara çıkaran Feridun Geçgel, Murat Ülker'i geride bırakarak Türkiye'nin en zengin iş insanı unvanını aldı.

HERKES MURAT ÜLKER'İ YERİNDEN EDEN URFALIYI ARIYOR

Astor Enerji'nin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel'in serveti, şirket hisselerindeki yükselişin etkisiyle bir günde 711 milyon dolar arttı.

Dünyanın en zenginleri listesinde 803. sıraya yükselen Geçgel'in servetindeki artışta, Astor Enerji'nin son bir ayda yaklaşık yüzde 15 değer kazanması etkili oldu.

Şirketin nisan ayında ABD merkezli bir firmayla imzaladığı 51,5 milyon dolarlık transformatör sözleşmesi de yükseliş sürecine ivme kazandırdı.

FERİDUN GEÇGEL KİMDİR?

Türkiye’nin enerji ve sanayi sektöründe son yıllarda adından sıkça söz ettiren Feridun Geçgel, sahip olduğu şirketlerin hisse performansları sayesinde finans gündeminin merkezine oturdu. Özellikle Astor Enerji’nin Borsa İstanbul’daki ralli performansı, Geçgel’in servetini rekor seviyelere taşıyarak kendisini Forbes Türkiye listesinin en üst basamaklarına yerleştirdi. "Herkes Feridun Geçgel kimdir?" "Nasıl zengin oldu?" sorularına yanıt arıyor. İşte yanıtı...

1970 yılında Şanlıurfa’da doğan Feridun Geçgel, iş hayatına elektrik malzemeleri ticaretiyle adım attı. Özgüney Elektrik şirketini kurarak başladığı girişimcilik serüveninde asıl kırılma noktasını 2005 yılında yaşadı. O dönemdeki adıyla Astor Transformatör’ü satın alarak üretim sektörüne giren Geçgel, şirketi orta ve yüksek gerilim transformatörleri ile anahtarlama ekipmanları üretiminde küresel bir marka haline getirdi. Astor Enerji, Ocak 2023'te Borsa İstanbul'da (ASTOR) halka arz edilerek sermaye piyasalarına dahil oldu. Geçgel ayrıca, şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan Astor Turizm’in de kurucuları arasında yer alıyor.

BORSA RALLİSİ VE SERVETİNDEKİ DEV ARTIŞ

Feridun Geçgel’in serveti, şirket hisselerindeki değer artışına bağlı olarak büyük bir değişim sergiledi. Astor Enerji hisseleri, 2026 yılı başından itibaren %155’in üzerinde değer kazanarak 376,50 TL seviyelerine ulaştı. Şirketin piyasa değerinin 375 milyar TL'ye dayanması, şirket hisselerinin %57,25’ine sahip olan Geçgel’in kişisel servetini doğrudan etkiledi.

2023 yılında halka arz döneminde 1,5 milyar dolar olan kişisel serveti, son hisse rallileriyle birlikte 4,1 ile 4,3 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu grafik, Geçgel’in Forbes Türkiye'nin en zenginleri listesinde 4. sıraya kadar tırmanmasını sağladı. Geçgel bu konumuyla, geleneksel holding sahiplerini geride bırakarak listede Murat Ülker ve Şaban Cemil Kazancı gibi isimlerin hemen ardına yerleşti. Şirketin bu büyüme ivmesinde, ABD merkezli firmalarla yapılan 51,5 milyon dolarlık dev sözleşmelerin etkili olduğu belirtiliyor.

SPOR DÜNYASINDA DA TANINIYOR

İş dünyasındaki varlığının yanı sıra spor camiasında da aktif roller üstlenen Feridun Geçgel, geçmişte Ankaragücü Kulübü’nde başkan vekilliği ve futbol şube sorumluluğu görevlerini yürüttü. Geçgel’in adı zaman zaman Fenerbahçe gibi büyük kulüplerin yönetim yapılanmalarıyla da anıldı. Servetindeki ani ve hızlı artışlar, finans çevrelerinde çeşitli analitik tartışmalara ve sosyal medya platformlarında farklı yorumlara konu oldu. Enerji sektöründeki yatırımları ve finansal çarpanlarıyla dikkat çeken sanayici, Türkiye’nin en güçlü ekonomik aktörlerinden biri olmayı sürdürüyor.