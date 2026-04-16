Şanlıurfalı milyarderin yükselişi! Koç'u da Bayraktar'ı da geride bıraktı

Türkiye’nin zenginler listesi değişti. Enerji yatırımlarıyla devleşen Astor Enerji’nin sahibi Feridun Geçgel, Forbes listesinde Rahmi Koç, Selçuk Bayraktar, İpek Kıraç gibi isimleri geride bırakarak 7’nci sıraya tırmandı. İşte Geçgel'in zenginliğe giden yolu...

Forbes’ın yayımladığı Türkiye’nin en zenginleri listesinde bu yıl tam anlamıyla bir "enerji" rüzgarı esti. Şanlıurfalı iş insanı Feridun Geçgel, son yıllardaki agresif büyümesini sürdürerek Türkiye’nin en zengin 7’nci ismi oldu.

ELEKTRİKÇİLİKTEN MİLYAR DOLARLIK SERVETE

ferudun-gecgel.jpg

İş hayatına elektrik malzemeleri satarak başlayan Geçgel, 2005 yılında Astor Enerji’yi satın almasıyla ekonomi dünyasında büyük bir sıçrama yaptı. Geçgel’in servetindeki yükseliş, Türkiye’deki gelir adaletsizliğinin ve sektörel kâr odaklarının değişimini de özetliyor:

2023: 1,5 milyar dolarlık servetle ilk 40’ta.

2024: İlk 20’ye girdi.

2025: İlk 15’e yükseldi.

2026: 2,7 milyar dolarla 7’nci sıraya oturdu.

KOÇ HOLDİNG’İ GERİDE BIRAKAN "ENERJİ" DOPİNGİ

astor-enerji.jpg

Geçgel’in iş dünyasının asırlık çınarı Mustafa Rahmi Koç’u (2,6 milyar dolar) geride bırakmasındaki temel etken, elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanındaki yatırımlar oldu. Enerji fiyatlarındaki artış ve stratejik yatırımlar şirketin piyasa değerini uçururken, halkın ödediği her kuruş elektrik bedeli, enerji devlerinin cirolarına "rekor" olarak yansıdı.

ZİRVEDE KOLTUK SAVAŞLARI

Listenin en başında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding (Ülker) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker yer alırken, Cemil Kazancı 5,2 milyar dolarla ikinci sıradan takibini sürdürüyor.

İşte Türkiye’nin en zengin ilk 10 ismi:

SıraİsimServet (Milyar Dolar)
1Murat Ülker5,3
2Şaban Cemil Kazancı5,2
3Erman Ilıcak3,8
4Ferit Faik Şahenk3,1
5Semahat Sevim Arsel3,0
6Filiz Şahenk2,9
7Feridun Geçgel (Astor Enerji)2,7
8İpek Kıraç2,7
9Selçuk Bayraktar2,7
10Mustafa Rahmi Koç2,6

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Ekonomi
24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla
24 yıldır çivi bile çakılmadı: İstanbul'da 300 milyona satılık tarla
İslam Memiş altını çoğaltmakta fayda gördü, gram altın için 8 bin liraya işaret etti
İslam Memiş altını çoğaltmakta fayda gördü, gram altın için 8 bin liraya işaret etti
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı
İş Bankası Genel Müdürü Aran: Bu program aslında devletin kasasını doldurmaya odaklı