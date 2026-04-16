Şanlıurfalı milyarderin yükselişi! Koç'u da Bayraktar'ı da geride bıraktı

Forbes’ın yayımladığı Türkiye’nin en zenginleri listesinde bu yıl tam anlamıyla bir "enerji" rüzgarı esti. Şanlıurfalı iş insanı Feridun Geçgel, son yıllardaki agresif büyümesini sürdürerek Türkiye’nin en zengin 7’nci ismi oldu.

ELEKTRİKÇİLİKTEN MİLYAR DOLARLIK SERVETE

İş hayatına elektrik malzemeleri satarak başlayan Geçgel, 2005 yılında Astor Enerji’yi satın almasıyla ekonomi dünyasında büyük bir sıçrama yaptı. Geçgel’in servetindeki yükseliş, Türkiye’deki gelir adaletsizliğinin ve sektörel kâr odaklarının değişimini de özetliyor:

2023: 1,5 milyar dolarlık servetle ilk 40’ta.

2024: İlk 20’ye girdi.

2025: İlk 15’e yükseldi.

2026: 2,7 milyar dolarla 7’nci sıraya oturdu.

KOÇ HOLDİNG’İ GERİDE BIRAKAN "ENERJİ" DOPİNGİ

Geçgel’in iş dünyasının asırlık çınarı Mustafa Rahmi Koç’u (2,6 milyar dolar) geride bırakmasındaki temel etken, elektrik üretim, iletim ve dağıtım alanındaki yatırımlar oldu. Enerji fiyatlarındaki artış ve stratejik yatırımlar şirketin piyasa değerini uçururken, halkın ödediği her kuruş elektrik bedeli, enerji devlerinin cirolarına "rekor" olarak yansıdı.

ZİRVEDE KOLTUK SAVAŞLARI

Listenin en başında 5,3 milyar dolarlık servetiyle Yıldız Holding (Ülker) Yönetim Kurulu Üyesi Murat Ülker yer alırken, Cemil Kazancı 5,2 milyar dolarla ikinci sıradan takibini sürdürüyor.

İşte Türkiye’nin en zengin ilk 10 ismi: