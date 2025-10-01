ABD kritik bir sürece girdi. Trump yönetiminin sunduğu bütçe Kongre tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine federal hükümet kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu gelişme kürsele piyasaları sarsarken altın ve gümüşte tansiyonu yükseltti.

ABD'de hükümetin kapanma riski altında tansiyonu yükseltti

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, ABD'de hükümetin kapanma endişesi nedeniyle altın ve gümüşte yeni rekorlar beklenebileceğini söylemişti.

Bu öngörü, hükümetin kapanması ile kendini doğrulamış görünüyor.

Gümüş fiyatları, ABD’de hükümetin kapanması haberinin ardından fırladı. Ons gümüş, 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, gram gümüş tarihi rekor kırdı. Böylece gümüşte çifte rekor geldi.

ONS GÜMÜŞ 15 YILIN ZİRVESİNDE

Erken işlemlerde ons gümüş, 47,55 dolara ulaşarak 15 yılın zirvesini gördü. Saat 12:57 itibarıyla ise yüzde 1,42 artışla 47,30 dolardan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Gram gümüş ise erken işlemlerde 63,61 liranın üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Şu anda gram gümüş, yüzde 1,36 artışla 63,20 liradan işlem görüyor.

YATIRIMCILARI UYARMIŞTI

ABD'de hükümetin kapanmasının piyasalar için çok kritik olduğunu ifade eden Eryılmaz bu nedenle altın ve gümüşte yeni rekorlar beklediği açıklamıştı.

"Yatırımcı şunu merak ediyor? Aşırı yükselmiş bir gümüş ve altın var acaba bu seviyelerden alınır mı?" sorusunu soran Eryılmaz yatırımcıların bu kafa karışıklığına şu cevabı vermişti:

