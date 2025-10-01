Gümüş yaptı yapacağını!

Gümüş yaptı yapacağını!
Yayınlanma:
ABD'de "hükümet kapanırsa altın ve dolarda yeni rekorların yolda olacağı" tahmininin ardından gümüşte çifte rekor geldi.

ABD kritik bir sürece girdi. Trump yönetiminin sunduğu bütçe Kongre tarafından kabul edilmedi. Bunun üzerine federal hükümet kısmen ve geçici olarak kapandı. Bu gelişme kürsele piyasaları sarsarken altın ve gümüşte tansiyonu yükseltti.

ABD'de hükümetin kapanma riski altında tansiyonu yükselttiABD'de hükümetin kapanma riski altında tansiyonu yükseltti

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz, ABD'de hükümetin kapanma endişesi nedeniyle altın ve gümüşte yeni rekorlar beklenebileceğini söylemişti.

Bu öngörü, hükümetin kapanması ile kendini doğrulamış görünüyor.

Gümüş fiyatları, ABD’de hükümetin kapanması haberinin ardından fırladı. Ons gümüş, 15 yılın en yüksek seviyesine çıkarken, gram gümüş tarihi rekor kırdı. Böylece gümüşte çifte rekor geldi.

Altında ABD rallisi! Haber geldi piyasalar alt-üst olduAltında ABD rallisi! Haber geldi piyasalar alt-üst oldu

ONS GÜMÜŞ 15 YILIN ZİRVESİNDE

Erken işlemlerde ons gümüş, 47,55 dolara ulaşarak 15 yılın zirvesini gördü. Saat 12:57 itibarıyla ise yüzde 1,42 artışla 47,30 dolardan alıcı buluyor.

GRAM GÜMÜŞ TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ2024/04/16/beylikduzu-nde-kuyumcu-dukkani-soyuldu-3-kilo-altin-ve-330-bin-lira-calindi-1090447-5.jpg

Gram gümüş ise erken işlemlerde 63,61 liranın üzerine çıkarak tarihi zirveye ulaştı. Şu anda gram gümüş, yüzde 1,36 artışla 63,20 liradan işlem görüyor.

YATIRIMCILARI UYARMIŞTI

Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?

ABD'de hükümetin kapanmasının piyasalar için çok kritik olduğunu ifade eden Eryılmaz bu nedenle altın ve gümüşte yeni rekorlar beklediği açıklamıştı.

"Yatırımcı şunu merak ediyor? Aşırı yükselmiş bir gümüş ve altın var acaba bu seviyelerden alınır mı?" sorusunu soran Eryılmaz yatırımcıların bu kafa karışıklığına şu cevabı vermişti:

Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!

"Bir momentum trendi var. Bu momentum devam ettikçe alınabilir. Dikkatli olmakta fayda var, özellikle haberleri iyi takip etmek gerekiyor. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verilerini ve Fed'in açıklamalarını yakından takip etmek gerekiyor."

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

Deprem kaderi İstanbul'da değişiyor: Sokak sokak sarsıntıyı hesaplayan yöntem bulundu
Galatasaray'a Liverpool şoku: UEFA ceza verecek
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
Kronik iltihap mı? Belki de suçlu koltuğunuz
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
İsrail ilk kez bir spor müsabakasında men edildi
Frankfurt maçının sonucunu bilen Magic Osman'ın Galatasaray Liverpool tahmini herkesi şaşırttı
Meteoroloji uzmanı günler sürecek fırtınayı tarih verip açıkladı: Sıcaklıklar düşecek şakır şakır yağacak
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İslam Memiş zenginliğin kurallarını açıkladı
İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
Ekonomi
Çin elektrikli araçların ihracatına daha sıkı kontroller getiriyor
Çin elektrikli araçların ihracatına daha sıkı kontroller getiriyor
Fiyatı açıklanınca hevesleri kursağında kaldı
Fiyatı açıklanınca hevesleri kursağında kaldı
Gizli tutulmuştu! FETÖ'nün milyonluk yalısının yeni sahibi ortaya çıktı
Gizli tutulmuştu! FETÖ'nün milyonluk yalısının yeni sahibi ortaya çıktı