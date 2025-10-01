Altında ABD rallisi! Haber geldi piyasalar alt-üst oldu

Altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Gram altın 5 bin liranın üzerinde yeni konumunu alırken ons altın rekor kırdı.

Ons altın, sabah erken saatlerde 3.875,50 doları görerek yeni bir tarihi rekor seviyeye ulaştı.

Altının ons fiyatı ise bu yıl yatırımcısına yüzde 40’ın üzerinde kazanç sağlayarak 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artışı sağladı.

Dolardaki değer kaybı sonrası ons altın da tüm zamanların rekorunu kırdı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ancak şimdi yeni bir durum var: ABD'de hükümetin kapanması...

Uzmanlara göre altın fiyatlarında asıl rol oynayan ABD'de fonların kesilmesi ile ortaya çıkan "hükümetin kapanma" riski.

ABD hükümetine sağlanan fonlar, Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin harcama tasarısı konusunda muhalefetteki Demokratlarla bir anlaşmaya varmadı ve 30 Eylül Salı günü yani dün kesildi.

Bu durum sonrası, ABD'de federal hükümet hizmetleri kısmen geçici olarak durdu. "Hükümetin kapanması" diye de adlandırılan bu durum altında ralli yaptırdı, piyasaları ise alt-üst etti.

Diğer yandan ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik beklentiler ile Banka’nın bağımsızlığına dair endişeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırmıştı.

ABD dolar endeksi rakip para birimleri karşısında yüzde 0,2 değer kaybedince dolar bazlı altın yurt dışındaki yatırımcılar için ucuz hale geldi. Yine hükümetin kapanması ile oluşan belirsizlik ortamı, altının güvenli liman konumunu yeniden öne çıkardı. Böylece altına talep arttı ve fiyatlar da coştu.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Peki altın fiyatlarında rota nasıl olur? Altın yükselir mi? Düşüş mü gelir?

Capital Economics’ten Hamad Hussain, altındaki yükseliş trendinin süreceğini ve ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

YILLIK SEYRİ VE KAZANÇ TABLOSU

2025 yılına 2 bin 623 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yıl boyunca alış yönlü hareketini sürdürdü.

Ocakta % 6,67,

Şubatta % 2,17,

Martta % 9,26,

Nisanda % 5,26,

Mayısta % 0,03,

Haziranda % 0,41 artış kaydetti.

Temmuz ayında % 0,39’luk sınırlı bir düşüş yaşayan altın, ağustosta % 4,8 ve eylül ayında ise % 8,54 oranında değer kazandı. Bu süreçte altın, yılın zirvesini 3 bin 791 dolar ile gördü ve yatırımcısına yaklaşık % 43 getiri sağladı.

1979 SONRASININ EN YÜKSEK ARTIŞI

Altının onsu, 1979’da yatırımcısına % 126,5 kazandırmıştı. Bu yılki performansıyla birlikte altın, aradan geçen 46 yılın en yüksek yıllık artışına doğru ilerliyor.

Hussain’e göre, altın fiyatlarındaki bu ivme önümüzdeki yıl da devam edecek ve ons altın 4 bin doları test edebilir.

ALTINDA İVME NE OLUR?

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz haftanın başında yaptığı değerlendirmede ABD'de hükümetin kapanma endişesi nedeniyle altın ve gümüşte yeni rekorlar bekleneceğini açıklamıştı.

"ALTIN YA DA GÜMÜŞ ALINIR MI?"

"Yatırımcı şunu merak ediyor? Aşırı yükselmiş bir gümüş ve altın var acaba bu seviyelerden alınır mı?" sorusunu soran Eryılmaz yatırımcıların bu kafa karışıklığına şu cevabı verdi:

"Bir momentum trendi var. Bu momentum devam ettikçe alınabilir. Dikkatli olmakta fayda var, özellikle haberleri iyi takip etmek gerekiyor. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verilerini ve Fed'in açıklamalarını yakından takip etmek gerekiyor."

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

Altın fiyatlarında art arda gelen rekorlar serisi sürüyor.

İşte 1 Ekim 2025 Çarşamba gününün ilk saatlerinde altın fiyatları:

Gram altın

5.161,81

5.162,39

22 Ayar Bilezik

4.778,09

4.819,32

Altın (ONS)

3.860,35

3.860,83

Altın ($/kg)

123.471,00

123.484,00

Cumhuriyet Altını

34.132,00

34.406,00

Yarım Altın

17.119,00

17.269,00

Çeyrek Altın

8.559,00

8.629,00

Reşat Altını

34.164,47

34.438,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.776,52

4.994,03

Gremse Altın

83.564,54

85.481,41

Tam Altın

33.425,82

34.088,00

Külçe Altın ($)

124.950,00

125.050,00

