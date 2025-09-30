Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?

Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?
Yayınlanma:
ABD'de bütçe bugün oylanacak. Eğer Kongre federal hükümetin bütçesini onaylamazsa büyük bir kriz kapıda. İktisatçı Mahfi Eğilmez olasılıkları yazdı...

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blog sayfasında ABD federal bütçesinin Kongre’den onay alamaması durumunda hükümetin “kapanma” riskiyle karşı karşıya kalacağını anlattı. Eğilmez, olası bütçe krizinin küresel piyasaları da etkileyeceğine dikkat çekti.

HÜKÜMET KAPANMASI NE DEMEK?

abd-2.jpg

Kendi adını taşıyan blogunda yazan Eğilmez’e göre ABD’de devletin kapanması, federal bütçenin Kongre’den onay alamaması veya geçici bütçe için yetki alınamaması durumunda harcama yetkisinin tamamen durması anlamına geliyor. Bu durumda sosyal güvenlik, ordu ve hava trafik kontrolü gibi bazı otomatik harcamalar dışındaki kamu harcamaları yapılamıyor.

Bütçe krizinde bugün son gün: ABD'de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıyaBütçe krizinde bugün son gün: ABD'de hükümet kapanma riskiyle karşı karşıya

Eğilmez, ABD’de borçlanma yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğunu hatırlatarak, 1917’de belirlenen borç tavanı sistemini açıkladı. IMF verilerine göre 2025’te ABD’nin tahmini GSYH’si 30.507 milyar dolar iken federal borç 37.500 milyar dolar seviyesinde. Son düzenlemeyle borç tavanı 41,1 trilyon dolara yükseltilmiş durumda, bu nedenle borç tavanı açısından şu anda sorun görünmüyor.

BUGÜN KRİTİK TARİH: 1 EKİM

ABD mali yılı 1 Ekim’de başlıyor ve 30 Eylül gece yarısı sona eriyor. Eğilmez, bütçenin bu gece yürürlüğe girmemesi halinde hükümetin kapanacağını belirtti. Geçici bütçe Temsilciler Meclisi’nden onay alsa da Senato’dan geçmesi gerekiyor; aksi takdirde federal hükümet kapanacak.

Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!Başekonomist açıkladı: Altın ve gümüş rekor kıracak!

Kapanma halinde kamu kesimine ait verileri açıklayan kuruluşlar da faaliyetlerini durduracak. Bu nedenle ABD ekonomisine ilişkin kritik veriler açıklanamayacak ve yatırımcılar ciddi belirsizlikle karşılaşacak. Eğilmez, bu durumun altın ve gümüş fiyatlarında da artışa yol açtığını vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINA DİKKAT

Eğilmez, “Her şey bu gece yarısı belli olacak. Doların değeri kadar altın ve gümüş fiyatları da bu gelişmeye bağlı olarak şekillenecek” uyarısında bulundu.

ABD'de hükümetin kapanma riski altında tansiyonu yükselttiABD'de hükümetin kapanma riski altında tansiyonu yükseltti

ABD hükümetinin kapanma riski, küresel yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İbrahim Kahveci açıkladı: Asgari ücret 30 bin TL!
Atatürk'ün mirasına sahip çıkılmayacak mı? Savorona'ya ait eşya açık artırmaya çıktı!
Güllü'nün temizlikçisinden çarpıcı ifade: Arzu cama çıkma düşersin
25 yıllık geçmişi vardı: Mobilya firması kepenk kapattı
25 yıllık geçmişi vardı
Mobilya firması kepenk kapattı
İstanbul'un 24 ilçesi etkilenecek: 8 saati bulan elektrik kesintileri yapılacak
Bankada büyük skandal: Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
Bankada büyük skandal
Yüzlerce müşterinin hesabı boşaltıldı, krediler kullanıldı
2024 yılında başlamıştı! Cep telefonları için 31 Aralık son gün: 3 ay kaldı
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Kahveden 4 kat güçlü:
Uzmanların yeni süper gıdası: Zindelikte kahve ve çayı geride bırakıyor
Trump 'Bir bebeğin elinden şekerinin çalınması gibi bizden çaldılar' diyerek duyurdu: Yüzde 100 tarife yolda
Herkese tek tek mesaj gidiyor: Kredi kartı faizleri güncelleniyor
Ekonomi
Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!
Bu sese kulak verin artık: Emekliler bayramdan bayrama görüyor!
Büyük zam yolda geliyor! Milyonlar ödetecekler
Büyük zam yolda geliyor! Milyonlar ödetecekler