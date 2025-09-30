Mahfi Eğilmez açıkladı: ABD'nin bütçe krizi altın ve gümüşü nasıl etkiler?

İktisatçı Dr. Mahfi Eğilmez, kendi blog sayfasında ABD federal bütçesinin Kongre’den onay alamaması durumunda hükümetin “kapanma” riskiyle karşı karşıya kalacağını anlattı. Eğilmez, olası bütçe krizinin küresel piyasaları da etkileyeceğine dikkat çekti.

HÜKÜMET KAPANMASI NE DEMEK?

Kendi adını taşıyan blogunda yazan Eğilmez’e göre ABD’de devletin kapanması, federal bütçenin Kongre’den onay alamaması veya geçici bütçe için yetki alınamaması durumunda harcama yetkisinin tamamen durması anlamına geliyor. Bu durumda sosyal güvenlik, ordu ve hava trafik kontrolü gibi bazı otomatik harcamalar dışındaki kamu harcamaları yapılamıyor.

Eğilmez, ABD’de borçlanma yetkisinin yalnızca Kongre’ye ait olduğunu hatırlatarak, 1917’de belirlenen borç tavanı sistemini açıkladı. IMF verilerine göre 2025’te ABD’nin tahmini GSYH’si 30.507 milyar dolar iken federal borç 37.500 milyar dolar seviyesinde. Son düzenlemeyle borç tavanı 41,1 trilyon dolara yükseltilmiş durumda, bu nedenle borç tavanı açısından şu anda sorun görünmüyor.

BUGÜN KRİTİK TARİH: 1 EKİM

ABD mali yılı 1 Ekim’de başlıyor ve 30 Eylül gece yarısı sona eriyor. Eğilmez, bütçenin bu gece yürürlüğe girmemesi halinde hükümetin kapanacağını belirtti. Geçici bütçe Temsilciler Meclisi’nden onay alsa da Senato’dan geçmesi gerekiyor; aksi takdirde federal hükümet kapanacak.

Kapanma halinde kamu kesimine ait verileri açıklayan kuruluşlar da faaliyetlerini durduracak. Bu nedenle ABD ekonomisine ilişkin kritik veriler açıklanamayacak ve yatırımcılar ciddi belirsizlikle karşılaşacak. Eğilmez, bu durumun altın ve gümüş fiyatlarında da artışa yol açtığını vurguladı.

ALTIN VE GÜMÜŞ FİYATLARINA DİKKAT

Eğilmez, “Her şey bu gece yarısı belli olacak. Doların değeri kadar altın ve gümüş fiyatları da bu gelişmeye bağlı olarak şekillenecek” uyarısında bulundu.

ABD hükümetinin kapanma riski, küresel yatırımcılar ve piyasalar tarafından yakından takip ediliyor.