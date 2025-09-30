ABD'de hükümetin kapanma riski altında tansiyonu yükseltti

Zülal Koçer - halktv.com.tr

Altın fiyatlarında yüksek seyir devam ediyor. Gram altın 5 bin liranın üzerinde yeni konumunu alırken 5 bin 90 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı.

Altının ons fiyatı ise bu yıl yatırımcısına yüzde 40’ın üzerinde kazanç sağlayarak 1979’dan sonraki en yüksek yıllık artışı sağladı.

Dolardaki değer kaybı sonrası ons altın da tüm zamanların rekorunu kırdı.

Küresel piyasalarda jeopolitik gerilimler, ekonomik belirsizlikler ve merkez bankalarının güçlü altın talebi fiyatları yukarı taşımaya devam ediyor. Özellikle ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz indirim sürecine yönelik beklentiler ile Banka’nın bağımsızlığına dair endişeler, yatırımcıların güvenli liman olarak altına yönelmesini hızlandırmıştı.

ALTIN NEDEN YÜKSELİYOR?

Ancak şimdi yeni bir durum var: ABD'de hükümetin kapanması...

Uzmanlara göre altın fiyatlarında asıl rol oynayan ABD'de fonların kesilmesi ile ortaya çıkacak olan "hükümetin kapanma" riski.

ABD hükümetine sağlanan fonlar, Başkan Donald Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi'nin harcama tasarısı konusunda muhalefetteki Demokratlarla bir anlaşmaya varamazsa 30 Eylül Salı günü yani bugün kesilecek.

Bu durum, ABD hükümetinin hizmetlerinin kısmen geçici olarak durmasına yol açabilir. "Hükümetin kapanması" diye de adlandırılan bu durum altının tansiyonunu fırlatma riski taşıyor.

ABD dolar endeksi rakip para birimleri karşısında yüzde 0,2 değer kaybedince dolar bazlı altın yurt dışındaki yatırımcılar için ucuz hale geldi. Bu da altına talebi arttırdı.

FAİZ İNDİRİMİ BEKLENTİSİ

Geçtiğimiz hafta ABD'den beklenen kritik önemdeki kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi (PCE) ABD Ticaret Bakanlığı tarafından açıklandı. Endeks beklentiler doğrultusunda ağustosta yüzde 0,3 arttı. Bu verinin ardından piyasalar da Fed'in faiz indirim beklentisi arttı. Buna göre ekim ayında faiz indirimi ihtimali yüzde 90, aralık ayında ise yüzde 65 olarak bekleniyor.

Yatırımcılar, ABD hükümetinin olası kapanmasına dair endişelerle temkinli hareket ederken, altın düşük faiz ortamı ve artan jeopolitik belirsizlikten fayda sağlamaya devam ediyor.

ALTIN FİYATLARI DÜŞER Mİ?

Peki altın fiyatlarında rota nasıl olur? Altın yükselir mi? Düşüş mü gelir?

Capital Economics’ten Hamad Hussain, altındaki yükseliş trendinin süreceğini ve ons fiyatının gelecek yıl 4 bin dolara ulaşabileceğini öngördü.

YILLIK SEYRİ VE KAZANÇ TABLOSU

2025 yılına 2 bin 623 dolar seviyesinden başlayan ons altın, yıl boyunca alış yönlü hareketini sürdürdü.

Ocakta % 6,67,

Şubatta % 2,17,

Martta % 9,26,

Nisanda % 5,26,

Mayısta % 0,03,

Haziranda % 0,41 artış kaydetti.

Temmuz ayında % 0,39’luk sınırlı bir düşüş yaşayan altın, ağustosta % 4,8 ve eylül ayında ise % 8,54 oranında değer kazandı. Bu süreçte altın, yılın zirvesini 3 bin 791 dolar ile gördü ve yatırımcısına yaklaşık % 43 getiri sağladı.

1979 SONRASININ EN YÜKSEK ARTIŞI

Altının onsu, 1979’da yatırımcısına % 126,5 kazandırmıştı. Bu yılki performansıyla birlikte altın, aradan geçen 46 yılın en yüksek yıllık artışına doğru ilerliyor.

4 BİN DOLAR HEDEFİ GÜNDEMDE

Capital Economics Emtia ve İklim Ekonomisti Hamad Hussain, şu ifadeleri kullandı:

“Fed’e yönelik faiz indirimi beklentileri, bağımsızlık endişeleri ve borç sürdürülebilirliği tartışmaları altın fiyatlarını rekor seviyelere taşıyor. Ayrıca büyük merkez bankalarının alımları ve Çin’den gelen güçlü yatırımcı talebi yükseliş trendini destekleyen başlıca faktörler arasında.”

Hussain’e göre, altın fiyatlarındaki bu ivme önümüzdeki yıl da devam edecek ve ons altın 4 bin doları test edebilir.

ALTINDA İVME NE OLUR?

ALB Yatırım Başekonomisti Filiz Eryılmaz'a göre ABD'de hükümetin kapanma endişesi nedeniyle altın ve gümüşte yeni rekorlar beklenebilir.

"Altın fiyatları ve özellikle gümüş fiyatlarında yeniden tarihi rekorlar olduğunu görüyorum." diyen Eryılmaz gümüşte son 14 yılın rekorunun kırıldığını anımsattı.

Eryılmaz, altın ve gümüşteki güçlü yükselişin nedenlerinden birinin ABD enflasyon verisi olduğunu ancak en önemlisinin ise 30 Eylül gecesi bir fonun sona ermesi olduğunu söyledi. Eryılmaz yeni fonun belirlenmemesi halinde federal işlemlerin durabileceğini yani hükümetin kapanması anlamına geldiğini söyledi. Trump ve hükümetinin 2 günlük süresi olduğunu ifade eden Eryılmaz bunun piyasalar için çok kritik olduğunu söyledi. Eryılmaz bu nedenle altın ve gümüşte yeni rekorlar beklediği açıkladı.

"ALTIN YA DA GÜMÜŞ ALINIR MI?"

"Yatırımcı şunu merak ediyor? Aşırı yükselmiş bir gümüş ve altın var acaba bu seviyelerden alınır mı?" sorusunu soran Eryılmaz yatırımcıların bu kafa karışıklığına şu cevabı verdi:

"Bir momentum trendi var. Bu momentum devam ettikçe alınabilir. Dikkatli olmakta fayda var, özellikle haberleri iyi takip etmek gerekiyor. Özellikle ABD tarım dışı istihdam verilerini ve Fed'in açıklamalarını yakından takip etmek gerekiyor."

ALTIN YİNE REKOR KIRDI

Altın fiyatlarında art arda gelen rekorlar serisinde gram altın bugün 5 bin 183 liraya çıkarak rekor tazeledi.

İşte 30 Eylül 2025 Salı gününün ilk saatlerinde altın fiyatları:

Gram altın

5.172,20

5.172,89

22 Ayar Bilezik

4.802,95

4.828,48

Altın (ONS)

3.868,22

3.868,65

Altın ($/kg)

123.766,00

123.782,00

Cumhuriyet Altını

34.198,00

34.481,00

Yarım Altın

17.151,00

17.306,00

Çeyrek Altın

8.576,00

8.648,00

Reşat Altını

34.230,47

34.513,95

22 Ayar Altın TL/Gr

4.785,68

5.005,01

Gremse Altın

83.517,18

85.432,90

Ata Altın

34.450,84

35.322,72

Tam Altın

33.406,87

34.068,66

Külçe Altın ($)

125.150,00

125.250,00

*Metinde yer alan değerlendirmeler yatırım tavsiyesi değildir.