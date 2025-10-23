Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı açıklanacak: Beklenti ne yönde?

Piyasalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Kritik karar saat 14:00'te açıklanacak.

Yılın yedinci faiz kararı öncesi borsada yükseliş hakim

Dün Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi yüzde 0,80 yükselişle 10.551,34 puandan kapanırken, VİOP’ta ekim vadeli BIST 30 kontratı akşam seansında yüzde 0,1 geriledi.

BEKLENTİLER NE YÖNDE?

AA Finans anketine göre ekonomistler, TCMB’nin politika faizini 100 baz puan indirerek yüzde 39,50’ye çekmesini bekliyor. Dolar/TL ise güne 41,98 seviyesinde başladı.

ABD'den al haberi: Merkez Bankası faiz indirim hızını yavaşlatabilir

Yabancı kurumların beklentileri de bu ortamda öne çıkıyor. Barclays, HSBC, Goldman Sachs, JP Morgan ve Deutsche Bank gibi devler de TCMB’den 100 baz puanlık bir indirim bekliyor.

Societe Generale, Morgan Stanley ING ve Citi gibi yatırım kurumları da 150 baz puanlık bir indirimle politika faizinin yüzde 39 seviyesine ineceğini öngörüyor.

Ekonomistlerin faiz beklentisi belli oldu!

Capital Economics ise 250 baz puan gibi önemli bir faiz indirimi beklediğini açıklamıştı.

İLK KEZ ARALIK 2024'TE İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası 26 Aralık 2024'teki PPK toplantısında 22 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. Merkez böylece, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50'den 47,5'e düşürmüştü.

Merkez'in Yılın ilk iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından, 250’er baz puanlık faiz indirimi kararları çıkmıştı. Politika faizi iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirimler yüzde 47,5'ten yüzde 42,5'e çekilmişti.

19 Mart'ın ardından Nisan ayındaki PPK toplantısında, piyasanın ve ekonomistlerin faizi sabit tutacağı beklentilerine karşın, Merkez şahin bir kararla faizi yüzde 42,5'ten 46'ya yükseltmişti.

Yeni Şafak patronlara ses oldu: Merkez'e faizi indir dedi

19 Haziran'da da faizi 46'da sabit tutmuş ancak metinde sıkı duruşa ilişkin ifade değişikliğine gitmişti. Bu değişiklik indirim sinyali olarak yorumlanmıştı.

24 Temmuz'da ise aylar sonra indirime gitmiş ve faizi 46'dan 43'e düşürmüştü.

11 Eylül'de ise 250 baz puanlık indirim yaparak faizi 40,50'ye çekmişti.

Merkez Bankası açıkladı: Dolar/TL, enflasyon, faiz... İşte tahminler

YILIN YEDİNCİ FAİZ KARARI

Analistler, bugün içerde TCMB faiz kararı, tüketici güven endeksi ve para-banka istatistiklerinin; dışarda ise Avro Bölgesi tüketici güveni ile ABD’de ikinci el konut satışlarının izleneceğini belirtiyor.