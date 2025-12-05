Kiraların en düşük olduğu 15 il

Milyonlarca çalışan ve ailesi nefesini tuttu, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Bir sonraki cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2026 yılında geçerli olacak ücreti belirlemek için bir araya gelecek.

Hazine’nin deneyimli isminden dikkat çeken asgari ücret açıklaması

ORTALAMA KİRALAR ASGARİ ÜCRET İLE EŞ DEĞER

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından ilanda olan konutların dikkate alınması sonucunda kasım ayında ortalama kira bedeli 22 bin lira olarak ortaya çıktı. Bu rakam mevcut asgari ücret ile aynı olması bakımından dikkat çekti.

KİRA FİYATLARI EN DÜŞÜK İLLER

-Hakkâri: 12 bin 250 TL -Aksaray: 12 bin 500 TL -Muş: 12 bin 500 TL -Kars: 13 bin TL -Yozgat: 13 bin TL -Isparta: 13 bin TL -Burdur: 13 bin 500 TL -Bayburt: 13 bin 500 TL -Mardin: 14 bin TL -Düzce: 14 bin TL -Gümüşhane: 14 bin TL -Siirt: 14 bin 500 TL -Bitlis: 14 bin 500 TL -Elâzığ: 14 bin 500 TL -Şırnak: 15 bin TL

KİRALIK DAİRE SAYISINDA ARTIŞ

Satılık ev fiyatlarının tavan yapmasının yanı sıra kiralık daire fiyatlarının da tek kişi tarafından zor karşılanmasının ardından evler de boş kaldı. Haziran ayında yurt genelinde kiralık daire sayısının 141 bin 497 olduğu, bu rakamı aralık ayı başında 197 bin 762'ye kadar yükseldiği görüldü.

Sektör temsilcileri bu artışın mevsimsel olarak olduğunu, kira fiyatlarının düşüşe geçmesi için konut arızının daha fazla artması gerektiğini kaydetti:

"Taşınma mevsiminde değiliz, bu sebeple mevsimsel olarak kiralık arzında bir artış var. Bu arz artışı, dönemsel olarak kiralardaki yükselişi frenleyebilir. Ancak kayda değer bir düşüş için konut arzının daha fazla artması gerekiyor"