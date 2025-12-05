Kiraların en düşük olduğu 15 il

Kiraların en düşük olduğu 15 il
Yayınlanma:
Kiraların asgari ücret ile paralel seviyede ilerlemesinin ardından büyükşehirlerde yaşamak giderek zorlaşmaya başladı. Hal böyle olunca kira fiyatları en düşük iller merak konusu oldu. İşte kira fiyatları en düşük iller sıralaması....

Milyonlarca çalışan ve ailesi nefesini tuttu, yeni asgari ücretin ne kadar olacağını bekliyor. Bir sonraki cuma günü Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 2026 yılında geçerli olacak ücreti belirlemek için bir araya gelecek.

Hazine’nin deneyimli isminden dikkat çeken asgari ücret açıklamasıHazine’nin deneyimli isminden dikkat çeken asgari ücret açıklaması

ORTALAMA KİRALAR ASGARİ ÜCRET İLE EŞ DEĞER

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, İstanbul Gayrimenkul Değerleme tarafından ilanda olan konutların dikkate alınması sonucunda kasım ayında ortalama kira bedeli 22 bin lira olarak ortaya çıktı. Bu rakam mevcut asgari ücret ile aynı olması bakımından dikkat çekti.

yeni-proje-12.jpg

KİRA FİYATLARI EN DÜŞÜK İLLER

  1. -Hakkâri: 12 bin 250 TL
  2. -Aksaray: 12 bin 500 TL
  3. -Muş: 12 bin 500 TL
  4. -Kars: 13 bin TL
  5. -Yozgat: 13 bin TL
  6. -Isparta: 13 bin TL
  7. -Burdur: 13 bin 500 TL
  8. -Bayburt: 13 bin 500 TL
  9. -Mardin: 14 bin TL
  10. -Düzce: 14 bin TL
  11. -Gümüşhane: 14 bin TL
  12. -Siirt: 14 bin 500 TL
  13. -Bitlis: 14 bin 500 TL
  14. -Elâzığ: 14 bin 500 TL
  15. -Şırnak: 15 bin TL

KİRALIK DAİRE SAYISINDA ARTIŞ

Satılık ev fiyatlarının tavan yapmasının yanı sıra kiralık daire fiyatlarının da tek kişi tarafından zor karşılanmasının ardından evler de boş kaldı. Haziran ayında yurt genelinde kiralık daire sayısının 141 bin 497 olduğu, bu rakamı aralık ayı başında 197 bin 762'ye kadar yükseldiği görüldü.

Sektör temsilcileri bu artışın mevsimsel olarak olduğunu, kira fiyatlarının düşüşe geçmesi için konut arızının daha fazla artması gerektiğini kaydetti:

"Taşınma mevsiminde değiliz, bu sebeple mevsimsel olarak kiralık arzında bir artış var. Bu arz artışı, dönemsel olarak kiralardaki yükselişi frenleyebilir. Ancak kayda değer bir düşüş için konut arzının daha fazla artması gerekiyor"

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Adana ve Mersin için kar ve fırtına uyarısı: Meteoroloji saat vererek duyurdu
Asgari ücret daha zam gelmeden 85 bin lira eridi
CHP'nin TRT teklifinin reddedilmesini Ahmet Hakan bile anlayamadı: AKP ve MHP'li vekillere çağrı yaptı
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
Helikopterle getirildi! Müzayedede satılan en pahalı araba ne Bugatti ne de Ferrari'ydi
“Akın Gürlek” paylaşımı nedeniyle hapsi isteniyordu: Avukat Saldıroğlu hakkında beraat kararı
FaceTime'a erişim engeli getirildi
FaceTime'a erişim engeli getirildi
Lapa lapa yağacak! Günler sürecek: Meteoroloji kar yağışının tarihini açıkladı
Murat Çalık 'doğum gününde' 600 kilometre yol gelen ailesiyle görüştürülmedi
Göreve iade edilen komutandan tarihe geçecek savunma! Teğmenlere sahip çıktı
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Gürcistan'a girişte yeni dönem: Kimlik yetmeyecek
Ekonomi
Ekimde oteller boş kaldı
Ekimde oteller boş kaldı
Hazine’nin deneyimli isminden dikkat çeken asgari ücret açıklaması
Hazine’nin deneyimli isminden dikkat çeken asgari ücret açıklaması