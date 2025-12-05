Ekimde oteller boş kaldı

Ekonomik krizin gölgesinde geçen turizm sezonu, finali kötü yaptı. "Bacasız sanayi"de işler beklendiği gibi gitmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre ekim ayında otellerdeki doluluk oranı, pandemi döneminden bu yana görülen en düşük seviyeye geriledi.

İşletme ve basit belgeli konaklama tesislerinde geceleme sayılarında kağıt üzerinde bir artış görülse de, asıl gösterge olan doluluk oranları ağustos ayındaki düşüşün ardından ekimde de yüzleri güldürmedi.

Bakanlık verilerine göre, geçen yılın ekim ayında yüzde 61,05 seviyesinde olan otel dolulukları, bu yılın aynı ayında sert bir düşüşle yüzde 56,58'e geriledi.

PANDEMİDEN BERİ EN KÖTÜ VERİ

Açıklanan bu oran, turizm sektörünün pandemi kısıtlamalarından bu yana gördüğü en düşük Ekim ayı performansı olarak kayıtlara geçti. Sektör temsilcileri artan maliyetler ve döviz kurundaki baskıdan yakınırken, veriler de bu şikayetleri doğruladı.

YERLİ TURİST OTELE UĞRAYAMADI

Otellerdeki doluluk oranlarının dağılımı incelendiğinde, yerli turistin ekonomik koşullar nedeniyle tatilden uzak kaldığı görüldü. Dolulukların yüzde 33,50'sini yabancı turistler oluştururken, yerli ziyaretçilerin payı yüzde 19,57'de kaldı.

Ekim ayında toplam geceleme sayısı 224 milyon 729 bin 182 olarak açıklandı. Bu gecelemelerin 141 milyon 852 binini yabancı turistler, 82 milyon 876 bin 852'sini ise yerli ziyaretçiler gerçekleştirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

