Kültür turizminde rakamlar zirve yaptı: İşte milyonların gittiği 10 efsanevi yer

Yayınlanma:
Türkiye'nin kültür mirası, 2025'e damga vurdu. Sadece en popüler 10 müze ve ören yeri, 8 ayda 7,7 milyon ziyaretçiyi ağırlayarak rekor bir ilgiye ulaştı. Toplam ziyaretçi sayısı ise 21,6 milyonu aştı.

Türkiye, 2025'in ilk sekiz ayında adeta dev bir açık hava müzesine dönüştü. Antik kentlerin mermer yollarından, yeraltı şehirlerinin gizemli dehlizlerine, kalelerin burçlarından manastırların sessizliğine uzanan büyük bir yolculuk başladı. Tam 21 milyon 610 bin 964 kişi, bu toprakların binlerce yıllık mirasının peşine düştü.

Bu devasa ilginin şampiyonu ise yine değişmedi. Bir zamanlar antik dünyanın en büyük metropollerinden olan İzmir Efes Ören Yeri, 1 milyon 741 bin kişinin adımlarını ağırlayarak zirvedeki yerini korudu. Onu, bembeyaz travertenleriyle bir masal diyarı sunan Denizli Pamukkale (Hierapolis) 1.6 milyon ziyaretçiyle yakından takip etti.

aa-20250911-39083803-39083800-turkiyedeki-muze-ve-oren-yerleri-8-ayda-216-milyonu-askin-ziyaretci-agirladi.jpgPeribacalarının büyülü diyarı Kapadokya ise listeye adeta damga vurdu. Göreme ve Paşabağlar ören yerleri, toplamda 1.5 milyondan fazla tarih ve doğa tutkununu kendine çekti. İstanbul'un kalbinden tarihin sıfır noktasına uzanan rota da milyonları cezbetti. Şehrin ikonik silüeti Galata Kulesi beşinci sırada yer alırken, insanlık tarihini yeniden yazdıran Şanlıurfa Göbeklitepe, en çok ziyaret edilen altıncı miras alanı oldu.

aa-20250911-39083803-39083801-turkiyedeki-muze-ve-oren-yerleri-8-ayda-216-milyonu-askin-ziyaretci-agirladi.jpg

Bu büyük yolculuk, yerin metrelerce altındaki gizemli şehirler Kaymaklı ve Derinkuyu ile devam ederken, Ankara'da Cumhuriyet'in kuruluşuna tanıklık eden Cumhuriyet Müzesi ve Karadeniz'in sarp kayalıklarına tünemiş Sümela Manastırı da en çok ilgi gören ilk 10'daki yerini aldı.

aa-20250914-39108132-39108131-turkiyedeki-muze-ve-oren-yerleri-8-ayda-216-milyonu-askin-ziyaretci-agirladi.jpg

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

