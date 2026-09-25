'Gizli' dedi duyurdu: Geçiş ücretlerine yüzde 450 zam

Geçtiğimiz günlerde İzmir-Aydın Otoyolu’nun işletme hakkı, Eylül 2026'da yayımlanan Resmi Gazete kararıyla 30 yıl süreyle özelleştirme kapsamına alınmıştı.

Tepkilerin odağında olan bu karara yeni bir eleştiri de YENİ Parti Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz'dan geldi.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda gerçekleşen uygulamanın adının özelleştirme olmadığını, bunun halkı sinsice soymak anlamına geldiğini belirtti. Aynı zamanda bu özelleştirme planı gerçekleşirse, araç geçiş ücretlerine yüzde 450 zam yapılacağından bahseden Yavuzyılmaz şu ifadeleri kullandı:

"İzmir ve Aydın’da yaşayan veya bu illerimize yolu düşen halkımız! AKP’nin 30 yıllığına özelleştirmeyi planladığı, kamunun işlettiği otoyollardan biri de; Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) İzmir-Aydın Otoyolu! Güzergahı: İzmir-Aydın. Uzunluğu: 99 km. Geçiş ücreti: 73 TL."

"ARAÇ GEÇİŞ ÜCRETLERİNE YÜZDE 450 ZAM YAPILMASI BEKLENİYOR"

Bu özelleştirme planı gerçekleşirse, araç geçiş ücretlerine yüzde 450 zam yapılması beklendiğini vurgulayan Yavuzyılmaz, sistemin işleyişini şu rakamlarla özetledi:

"Peki nasıl? Karayolları 2. Bölge’de, kamunun işlettiği, KGM İzmir-Aydın Otoyolu’ndaki araç geçiş ücreti kilometre başına 0,74 TL. Aynı karayolları bölgesinde bulunan, Yap-İşlet-Devret modeliyle yandaş şirketlerin işlettiği; Aydın-Denizli Otoyolu’nun araç geçiş ücreti kilometre başına 4,21 TL. Aradaki fark 4,5 kat."

"GEÇİŞ ÜCRETİ 415 TL'YE ÇIKACAK"

Yavuzyılmaz, KGM İzmir-Aydın Otoyolu’nun özelleştirilmesi halinde şu anda 73 TL olan araç geçiş ücretinin, yap-işlet-devret modeliyle işletilen otoyolun ücretine endekslenerek 415 TL’ye çıkacağını belirtti ve bunun adının özelleştirme adı altında halkı sinsice soymak olduğunu söyledi.